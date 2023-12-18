Вопрос читателя ⟩ Нужно ли сокращать рабочий день перед Сочельником?

Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда:

Рабочий день, предшествующий Новому году, годовщине Эстонской Республики, Дню Победы, а также Рождественскому сочельнику, сокращается на три часа. Это требование вытекает из Закона о трудовом договоре и является обязанностью работодателя.

В дни, предшествующие праздничным дням, сокращение рабочего дня является обязательным как для обычного, так и для совокупного расчета рабочего времени.

Таким образом, рабочий день сокращается для всех работников, рабочий день которых приходится на указанные дни.

Если по характеру работы сокращение рабочего времени невозможно, необходимо заранее договориться с сотрудником о работе по сокращенному графику.

Если работник не согласен работать полный рабочий день в день перед праздником, работодатель не имеет права принуждать его к этому.

Если работник работает в обычном рабочем режиме, т.е. с понедельника по пятницу, и готов работать полный день, то три часа, не сокращенные в рабочий день перед праздником, считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законодательством либо оплаченным свободным временем, либо по договоренности оплатой деньгами с коэффициентом 1,5.

Если рабочее время сотрудника суммируется, т.е. он работает по графику, то сверхурочные часы определяются на конец расчетного периода, поэтому не сокращенный рабочий день не всегда означает сверхурочную работу в случае суммированного рабочего времени.

В случае, если работодатель ранее объявил сотруднику о графике работы, в котором рабочий день перед Сочельником не был сокращен на три часа, и работник не возражал против этого, то это можно рассматривать как согласие работника не сокращать рабочий день.

Поэтому при расчете суммированного рабочего времени работнику целесообразно сообщить работодателю о своем желании заранее, до утверждения рабочего графика.

При этом следует учесть, что в этом году Рождественский сочельник выпадает на воскресенье, поэтому пятница, 22 декабря, не является сокращенным рабочим днем.