ЕС призывает Путина немедленно освободить журналистку Алсу Курмашеву

В конце 2022 года издание «Idel.Реалии» при участии Курмашевой выпустило книгу «Нет войне» о жителях Поволжья, которые выступают против развязанной Путиным войны.

14 декабря стало известно, что в отношении журналистки возбуждено еще одно уголовное дело, как раз за книгу «Нет войне». По статье о «фейках» об армии (статья 207.3 УК РФ), ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Муж журналистки, директор канала «Настоящее Время» Павел Буторин после этого обратился к российским властям.

«Путин недавно заявил, что повторение масштабных репрессий в России недопустимо. Патриарх Кирилл сказал, что россияне сейчас живут в "реально свободной стране" — в то время, как, по разным оценками, около 1000 человек находятся за решеткой в России по политическим мотивам. Освободите Алсу и отпустите ее к детям. Меньше каяться потом придется», - цитировало «Радио Свобода» Буторина на прошлой неделе.

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