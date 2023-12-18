ЕС призывает Путина немедленно освободить журналистку Алсу Курмашеву

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Кремль освободить гражданку США, журналистку «Радио Свобода», которая оказалась в тюрьме во время посещения родственников в Казани.
«ЕС призывает российские власти немедленно освободить журналистку Алсу Курмашеву, которой грозит до 15 лет лишения свободы за журналистскую деятельность. Российские власти должны обеспечить безопасность журналистов и их право на свободу слова, а также прекратить их преследование», - заявил 18 декабря Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель.
Заявление опубликовано на английском языке на личной странице Борреля в соцсети X и на русском языке в официальном Telegram-канале Представительства ЕС в России.
The EU calls on Russian authorities to immediately release journalist Alsu Kurmasheva who faces up to 15 years in prison for carrying out journalistic work.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2023
Russia‘s authorities must ensure safety of journalists and their right to freedom of expression and stop prosecuting them.
Об аресте журналистки «Радио Свобода», которая имеет и российское, и американское гражданство, Rus.Postimees сообщал в конце октября. Наша коллега летом приехала по семейным делам в родную Казань, где у нее изъяли документы. Через несколько месяцев она стала первым в истории фигурантом уголовного дела за отказ добровольно признать себя «иностранным агентом».
Алсу Курмашева по образованию филолог. Последние 25 лет она сотрудничала с «Радио Свобода» и до сих пор являлась редактором проекта «Свободы» - «Idel.Реалии», который освещает жизнь Татарстана. Этот онлайн-ресурс отдельно включен российским Минюстом в реестр «иностранных агентов». Супруг Курмашевой, Павел Буторин, является директором телеканала «Настоящее время» (проект «Радио Свобода»).
В конце 2022 года издание «Idel.Реалии» при участии Курмашевой выпустило книгу «Нет войне» о жителях Поволжья, которые выступают против развязанной Путиным войны.
14 декабря стало известно, что в отношении журналистки возбуждено еще одно уголовное дело, как раз за книгу «Нет войне». По статье о «фейках» об армии (статья 207.3 УК РФ), ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Муж журналистки, директор канала «Настоящее Время» Павел Буторин после этого обратился к российским властям.
«Путин недавно заявил, что повторение масштабных репрессий в России недопустимо. Патриарх Кирилл сказал, что россияне сейчас живут в "реально свободной стране" — в то время, как, по разным оценками, около 1000 человек находятся за решеткой в России по политическим мотивам. Освободите Алсу и отпустите ее к детям. Меньше каяться потом придется», - цитировало «Радио Свобода» Буторина на прошлой неделе.
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