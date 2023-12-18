Ханно Певкур: в Эстонию постоянно прибывают крупные партии боеприпасов

Продолжающиеся в этом году поставки большого количества боеприпасов являются одним из примеров быстрого развития военной обороноспособности Эстонии, и в этом году в Эстонию прибыли сто грузовиков с боеприпасами, заявил министр обороны Ханно Певкур на состоявшейся в понедельник пресс-конференции.
«Быстрое развитие гособороны Эстонии неизбежно из-за сложной ситуации с безопасностью, возникшей в результате агрессивной войны России. В этом году эстонский налогоплательщик впервые предоставил военной гособороне более 1 млрд евро, и свыше половины этой суммы мы направили на закупки для непосредственного повышения обороноспособности», - сказал Певкур.
В ближайшие четыре года около четверти оборонного бюджета Эстонии будет потрачено на боеприпасы. Строится также значительное количество складов боеприпасов. «На парадах это показать сложно, но влияние этого на нашу обороноспособность имеет решающее значение», - сказал Певкур.
Важнейшими подписанными в этом году контрактами стали, например, договор о противовоздушных системах средней дальности Iris-T, договор по средствам скрытного воздушного нападения, а также договоры на крупные закупки колесной бронетехники. В этом году помимо различных партий боеприпасов в Эстонию прибыли еще шесть мобильных орудий К9 и повышающие возможности военно-морского флота морские мины. В ближайшем будущем появятся противокорабельные ракетные системы, которые повысят возможности Эстонии по высокоточному попаданию на большие расстояния.
Состав Сил обороны Эстонии во время войны вырос до 43 700 бойцов, одним из важных элементов стал двукратный рост сухопутной обороны до 20 000 человек. С этой целью с августа по октябрь были организованы шестинедельные учения резервистов по сухопутной обороне Ussisõnad, охватившие всю Эстонию как ковер безопасности. В мае прошли учения Kevadtorm 2023, в которых приняли участие около 14 000 военнослужащих, резервистов, действительных военнослужащих, союзников по обороне и солдат союзников из 11 стран.
«Независимая обороноспособность Эстонии поддерживается нашим членством в НАТО и присутствием союзников по НАТО, - сказал Певкур. - Мы подписали с лидером группы НАТО Великобританией соглашение сроком на десять лет о присутствии в Эстонии боевой группы НАТО, Франция сделала свое присутствие в Эстонии постоянным, и у нас есть американские подразделения сильнейшей в мире военной силы».
В этом году Эстония продолжила оказывать военную помощь Украине оружием и техникой на сумму почти 250 млн евро и возглавила несколько международных инициатив по поддержке Украины.
«Борьба Украины за свободу может быть успешной только в том случае, если союзники продолжат поддерживать украинцев реальной и масштабной помощью примерно в 0,25 процента ВВП в год. Решается безопасность не только Украины, но и безопасность Эстонии, трансатлантического сообщества и мира в целом», - сказал Певкур.