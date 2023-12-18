Ханно Певкур: в Эстонию постоянно прибывают крупные партии боеприпасов

«Быстрое развитие гособороны Эстонии неизбежно из-за сложной ситуации с безопасностью, возникшей в результате агрессивной войны России. В этом году эстонский налогоплательщик впервые предоставил военной гособороне более 1 млрд евро, и свыше половины этой суммы мы направили на закупки для непосредственного повышения обороноспособности», - сказал Певкур.

В ближайшие четыре года около четверти оборонного бюджета Эстонии будет потрачено на боеприпасы. Строится также значительное количество складов боеприпасов. «На парадах это показать сложно, но влияние этого на нашу обороноспособность имеет решающее значение», - сказал Певкур.

Важнейшими подписанными в этом году контрактами стали, например, договор о противовоздушных системах средней дальности Iris-T, договор по средствам скрытного воздушного нападения, а также договоры на крупные закупки колесной бронетехники. В этом году помимо различных партий боеприпасов в Эстонию прибыли еще шесть мобильных орудий К9 и повышающие возможности военно-морского флота морские мины. В ближайшем будущем появятся противокорабельные ракетные системы, которые повысят возможности Эстонии по высокоточному попаданию на большие расстояния.