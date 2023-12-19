МИД Финляндии выдал сотни разрешений на уклонение от антироссийских санкций

С момента начала полномасштабной войны России против Украины Министерство иностранных дел Финляндии выдало сотни разрешений, позволяющих обойти антироссийские санкции. Об этом 19 декабря сообщает Yle.

«Как правило, речь идет о запросах по поводу персональных санкций. Разрешений на перевод средств», - пояснила руководитель отдела санкций внешнеполитического ведомства Финляндии Пиа Сариваара.

Представитель финского правительства уточнила, что такие разрешения позволяют лицам, которые находятся под санкциями, использовать замороженные счета для осуществления необходимых платежей, связанных с владением недвижимостью.

По словам Сариваара, всего в МИД поступило более 500 запросов об исключениях из санкций.

18 декабря власти ЕС приняли 12-й пакет антироссийских санкций. Он накладывает дополнительные ограничения на российскую экономику и добавляет в санкционный список 147 физических и юридических лиц.