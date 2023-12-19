Глава МИД требует перемен: отмена повышения налогов приведет к необходимым дебатам о будущем экономики Эстонии

«Государственные финансы в сложном состоянии и, как я уже раньше говорил, нам нужны открытые дебаты. Мы должны основательно обсудить, как придать экономике импульс, какой будет налоговая политика и как нам сильнее всего пройти этот кризис», - написал Цахкна в соцсетях.

По его словам, брать кредиты на текущие затраты - не выход. «Фигурально выражаясь, государство оплачивало бы коммунальные расходы по SMS-кредиту. Но если говорить об инвестициях, оживлении экономики и быстрых реформах, то это следует использовать», - отметил он.

Он добавил, что перед выборами ни одна из старых партий не хотела об этом говорить. «В реальности нам некуда откладывать эти дебаты. Многие решения следует утвердить в большом зале Рийгикогу не позднее Иванова дня»,- написал Цахкна.