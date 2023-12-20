Капитализм США погибнет

Правительство США будет вынуждено быстро увеличить бюджетные расходы в преддверии ноябрьских выборов, чтобы предотвратить коллапс экономики и избежать социальных волнений. Спрос на поддержку Казначейства США останется слабым, учитывая рост инфляции и доходность инвесторов. В отчаянной попытке нормализовать стоимость заимствований правительство США освободит от налога весь доход, полученный по государственным облигациям США.

Это ознаменует конец капитализма, поскольку деньги частных компаний перетекут в общество, а держать более рискованные активы станет дороже. Следовательно, 12 крупнейших компаний США будут консолидировать свое доминирование на рынке, чтобы смягчить удар от краха фондового рынка. За этим последует длительный период национализации и государственного вмешательства в критически важные отрасли, которые будут бороться за привлечение капитала.

Искусственный интеллект приведет к кризису национальной безопасности

Генеративный искусственный интеллект рассматривается как инструмент, повышающий производительность. Однако в высокоразвитой стране ИИ создаст серьезный кризис национальной безопасности после того, как против высокопоставленного чиновника будет развернута фейковая кампания. Это заставит правительства применять очень строгие меры в отношении разработчиков ИИ и налагать ограничения на использование таких инструментов. Недоверие общества к искусственному интеллекту и разрабатываемому им контенту будет возрастать, что позволит создавать новостной контент только профессионалам в этой отрасли.

Будет создан «Римский клуб»