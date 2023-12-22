Херсонец, прошедший российский плен: СИЗО в Чонгаре – это фабрика заработка на судьбах людей

– Открыто их не видел, не попадались пока что. Но когда я слышу в магазинах русскую речь, с оканьями и аканьями, характерными россиянам протяжными гласными звуками, то невольно мурашки бегут по спине, меня начинает коробить. Человек, может быть, и хороший, может, даже ВСУ помогает, волонтерством занимается, но я не могу ничего поделать с собой, от одной речи российской мурашки по спине идут. Я не знаю, когда пройдет эта травма.

Ольга Скрипник, глава правления Крымской правозащитной группы:

Правозащитница из Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Фото: Станислав Юрченко

«Большинство СИЗО на оккупированных территориях – это пыточные, со специальными помещениями для этого, устоявшейся практикой пыток и так далее.

Первая причина удержания гражданских в местах несвободы лежит в плоскости политики геноцида, уничтожения украинского народа, стирания идентичности. Они просто могут это делать. Но у нас есть женщины, которые держались в плену лишь для сексуального насилия над ними, например. Плюс эти люди – банальный ресурс для зарабатывания денег. Пока идут, так называемые следственные действия, грабится все имущество «подследственных», родственники платят за передачи еды, одежды и даже писем. Кроме того, оккупационные власти репрессиями пытаются запугать местное население, чтобы у людей не возникало желания сбиваться в партизанские отряды, или еще каким-то образом сопротивляться оккупантам.

Гражданские пленные – одни из самых бесправных на этой войне. Россия не признает, что она удерживает их. По этой категории людей задействованы очень слабые международные механизмы. Многих гражданских, особенно мужчин, Россия потом вносит в списки военнопленных, ко многим из них не допускается Красный крест, иные международные гуманитарные организации. В то время как по военнопленным есть четко установленные процедуры, созданы переговорные организации, Россия их признает, и процесс обмена плохо, но идет.

В Украине очень мало пленных гражданских, интересных российской стороне, а украинских гражданских в плену у России – тысячи. Однако на сегодняшний день мы не знаем точного количества таких пленных. Мы обнаружили 120 гражданских пленных в СИЗО Симферополя, вывезенных с юга Украины. А за последний год русские только в Симферополе открыли два новых СИЗО официально. Это говорит о том, что они продолжают вывозить людей до сих пор. В статистике мы опираемся на данные о пропавших без вести, которых насчитывается около 25-ти тысяч людей. Но, опять же, это все лишь приблизительные цифры».