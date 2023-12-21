Лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров представил новую работу «Маори». Песня рассказывает историю его друга украинца, который несколько месяцев искал сына, чудом выжившего после попадания в российский плен.
История поиска сына на фронте в Украине стала песней в Таллинне
Музыкант, который в 2022 году покинул РФ из-за угроз за антивоенную позицию и с тех пор живет в Таллинне, опубликовал новую песню о войне. После работы «Машина, полная зла», которая была представлена Rus.Postimees 1 сентября и рассказывала о безжизненных механизмах расчеловечивания, Евгений Федоров спел о том, как человечность способна останавливать смерть.
Публикуя ссылку на новую песню у себя в Facebook, лидер Tequilajazzz рассказал, что песня была написана весной, после встречи с другом украинцем в кафе в Старом городе Таллинна.
Отец солдата ВСУ рассказал музыканту, как его сын попал в плен к россиянам и несколько месяцев его было невозможно найти ни в списках погибших, ни в списках пленных. О том, как он, друг Федорова, тоже музыкант, поехал с концертами по госпиталям и воинским частям, чтобы попытаться найти сына. И как он его нашел.
«Рассказал, как после внезапного прорыва сын его со всеми товарищами был ранен под обстрелом и попал в плен, посажен в подвал, привязан к трубе и чудом несколько раз избежал расстрела, как переходила потом эта территория из рук в руки, как забыли потом все об их существовании в этом подвале, как один за другим умерли от ран все его товарищи (14 человек), как пил он из батареи антифриз (не было воды) и натирал раны синей подвальной плесенью, как лежал вот так среди мертвых друзей 40 с лишним дней и как совершенно случайно был обнаружен и спасен парнем из племени Маори, добровольцем из Новой Зеландии, который, в свою очередь, был убит неделю спустя, успев стать очень важным человеком для простой украинской семьи», - пишет Евгений Федоров о том, как появилась новая песня.
«Мы выходили курить на площадь - и так не вязался окружавший нас милый пряничный Таллинн со всеми этими ужасами, что только противный мартовский дождь хоть как-то восстанавливал баланс. Затем я проводил его до машины, по дороге мы забежали на почту получить какой-то важный перевод по "вестерн юнион" (я случайно увидел в паспорте "место рождения - Бахмутский р-он"! Возле машины обнялись и разошлись», - продолжает рассказ лидер Tequilajazzz.
«А пока я шел домой, сама собой возникла песня у меня в голове, строчка за строчкой, а идти мне полчаса, ну и, поднявшись в нашу тогдашнюю мансарду, я взял гитару, подобрал ее, включил комп, да и записал. В общем, когда мой друг подъезжал к Латвии, у него в машине она уже играла - нехитрая песня, просто повествующая об этой встрече», - завершает музыкант историю песни «Маори».
Евгений Федоров добавил, что когда ему предложили сделать видео на эту песню, он не стал ничего переписывать и оставил ту запись, которая родилась сразу после общения с другом.
Rus.Postimees публикует текст песни, который по нашей просьбе любезно набрал автор.
Я встретил друга после года войны
В одной не очень-то далекой стране.
Он мне рассказывал про вещие сны
И как он сына разыскал на войне.
Я видел - держится твердо,
Хотя и впору рыдать,
Но стоят они гордо,
А небо не стало ждать.
Я встретил друга после года беды,
Он все рассказывал, а я леденел.
Тут не отделаться стаканом воды,
А его щеки были белы, как мел…
И, вроде, держится твердо,
Но что-то вдруг выдает
И только серое небо
Приходит на помощь - льет
И я не знаю, если там у них бывают дожди,
На краю зари
На дальнем острове, где скалы, рыбаки и вожди -
Люди-Маори
И через три океана
Они почувствуют боль -
Вот откуда, наверно,
На небе берется соль
Я встретил друга после года боев,
Он мне рассказывал, что сын его жив:
Какой-то парень из далеких краев
Услышал в грохоте знакомый призыв.
Он нес его еле-еле,
Он говорил - «Потерпи!»,
А спустя лишь неделю
Остался лежать в степи
И я не знаю, если там у них бывают дожди,
На краю зари
На дальнем острове, где скалы, рыбаки и вожди -
Люди-Маори
И через три океана
Они почувствуют боль -
Вот откуда, наверно,
На небе берется соль
Я встретил друга после года разлук
И мы отправились курить под дождем.
Туристы медленно бродили вокруг,
А мы смотрели фото сына с вождем.
Как персонаж из "Моаны" -
Такой забавный медведь…
Друг мой так и не плакал,
А мне остается спеть
И я не знаю, если там у них бывают дожди,
На краю зари
На дальнем острове, где скалы, рыбаки и вожди -
Люди-Маори
И через три океана
Они почувствуют боль -
Вот откуда, наверно,
На небе берется соль…
12 декабря музыканты Tequilajazzz представили клип на свой антивоенную песню «Машина, полная зла». Видео является частью фильма «Мы есть».