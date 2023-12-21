История поиска сына на фронте в Украине стала песней в Таллинне

Музыкант, который в 2022 году покинул РФ из-за угроз за антивоенную позицию и с тех пор живет в Таллинне, опубликовал новую песню о войне. После работы «Машина, полная зла» , которая была представлена Rus.Postimees 1 сентября и рассказывала о безжизненных механизмах расчеловечивания, Евгений Федоров спел о том, как человечность способна останавливать смерть.

Отец солдата ВСУ рассказал музыканту, как его сын попал в плен к россиянам и несколько месяцев его было невозможно найти ни в списках погибших, ни в списках пленных. О том, как он, друг Федорова, тоже музыкант, поехал с концертами по госпиталям и воинским частям, чтобы попытаться найти сына. И как он его нашел.

«Рассказал, как после внезапного прорыва сын его со всеми товарищами был ранен под обстрелом и попал в плен, посажен в подвал, привязан к трубе и чудом несколько раз избежал расстрела, как переходила потом эта территория из рук в руки, как забыли потом все об их существовании в этом подвале, как один за другим умерли от ран все его товарищи (14 человек), как пил он из батареи антифриз (не было воды) и натирал раны синей подвальной плесенью, как лежал вот так среди мертвых друзей 40 с лишним дней и как совершенно случайно был обнаружен и спасен парнем из племени Маори, добровольцем из Новой Зеландии, который, в свою очередь, был убит неделю спустя, успев стать очень важным человеком для простой украинской семьи», - пишет Евгений Федоров о том, как появилась новая песня.