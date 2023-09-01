«Машина, полная зла». Tequilajazzz представила антивоенную песню, записанную в Таллинне

- Мы сейчас отправляемся в тур, где, наконец, все встречаемся. И, как положено турящей группе, репетировать будем на саундчеках (улыбается). Не хочу давать обещаний по срокам, но дальше будет несколько синглов отдельных. Один за другим. Будем придумывать новую форму, пока непонятно, какую. Песен накопилось. Нужно реализовывать. Для реализации надо встречаться с другими участниками группы. Скоро увидимся. Вообще, песен появилось много. Какие-то «Текиле» совсем не к лицу, там совсем другая музыка. Но какие-то могут быть к лицу именно «Текиле». Это мы поймем, когда поиграем на репетициях, встретившись, наконец.

- Не сложно, просто потому что я себя отпустил и делал так, как свойственно моей природе органически. Плакатный язык, о котором ты говоришь, мне совершенно не свойственен. Я примерял его на себя в эти полтора года. Пытался что-то такое родить. Но это все было очень искусственно. У меня такое не получается. Я так не умею. Потребовалась смелость, но я это отпустил. Сделал высказывание, какое хотел услышать я сам. Песня и появилась сама собой.



Но, на мой взгляд, все равно там получилось все довольно прямолинейно. И для меня этот текст уже практически плакат (улыбается). Мне показалось, что органичнее сделать нечто более универсальное. К огромному сожалению, война в Украине – не последняя война на планете… Войны не закончатся, похоже, никогда… Боюсь, что это наша иллюзия, что однажды наступит благоденствие…