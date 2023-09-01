«Машина, полная зла». Tequilajazzz представила антивоенную песню, записанную в Таллинне

Группа Tequilajazzz презентовала свою первую песню, которая была записана в Эстонии. В 2022 году лидер группы Евгений Федоров переехал из Санкт-Петербурга в Таллинн.
«Машина, полная зла» - первый сингл Tequilajazzz, который был сделан музыкантами после их вынужденного отъезда из России на фоне начала полномасштабной войны в Украине.
Машина, полная зла
Ползла
Устала
Застряла
Была крещёной под иконой козла
И другого не знала
Теперь лежит на берегу ледяном,
Рядом чей-то
Догорает зеленый дом
И белый ангел нарисован на нем
А над ними
В небе прямо над ними…
Машина, полная зла ползла
Летела, гудела
Сама не ведала, что людям несла
Да и знать не хотела
Да люди сами и не знали бы,
Только следом
Вырастали огня столбы,
А летом странные по полю грибы
А над ними,
В небе прямо над ними
Зимнее солнце
Твое сердце не бьется
Машина, полная зла ползла
Нелепо, коряво
Сама не вывезла того, что везла
Нырнула
В канаву
А город черным снегом заметен
Нам бы снегу понапридумать других имен
А в эту пору им число легион
А над ними
В небе прямо над ними
Зимнее зимнее солнце
Твое сердце не бьется, не бьется
Rus.Postimees попросил Евгения Федорова рассказать о новой работе.
- Этот трек можно назвать первой эстонской песней Tequilajazzz?
- Немного раньше была записана песня «Флаги» для Ромы Либерова и альбома «После России». Формально та запись - первая. Но там был текст поэта Бориса Поплавского.
А «Машина, полная зла» - это первая осознанная новая песня Tequilajazzz уже с нашим текстом. Я начал писать ее еще в Швеции в прошлом году. Рождалась она в нескольких городах. Первые строчки появились еще в Санкт-Петербурге, когда началась полномасштабная война… Ну, а вся работа над песней была закончена уже в Эстонии, да.
Запись была сделана здесь, в Таллинне, в моей домашней студии. Частично в Тель-Авиве у ребят моих музыкантов, которые живут там.
- Это разовая история, или нас ждет альбом?
- Мы сейчас отправляемся в тур, где, наконец, все встречаемся. И, как положено турящей группе, репетировать будем на саундчеках (улыбается). Не хочу давать обещаний по срокам, но дальше будет несколько синглов отдельных. Один за другим. Будем придумывать новую форму, пока непонятно, какую.
Песен накопилось. Нужно реализовывать. Для реализации надо встречаться с другими участниками группы. Скоро увидимся. Вообще, песен появилось много. Какие-то «Текиле» совсем не к лицу, там совсем другая музыка. Но какие-то могут быть к лицу именно «Текиле». Это мы поймем, когда поиграем на репетициях, встретившись, наконец.
- «Машина, полная зла» - очевидно антивоенная песня. Сегодня принято о войне высказываться плакатно, прямолинейно. Здесь же все элегантнее, что-ли, а музыкально - вообще в мажоре. Очевидно, что это осознанное решение. Насколько сложно было удержаться от плакатности?
- Не сложно, просто потому что я себя отпустил и делал так, как свойственно моей природе органически. Плакатный язык, о котором ты говоришь, мне совершенно не свойственен. Я примерял его на себя в эти полтора года. Пытался что-то такое родить. Но это все было очень искусственно. У меня такое не получается. Я так не умею. Потребовалась смелость, но я это отпустил. Сделал высказывание, какое хотел услышать я сам. Песня и появилась сама собой.
Но, на мой взгляд, все равно там получилось все довольно прямолинейно. И для меня этот текст уже практически плакат (улыбается). Мне показалось, что органичнее сделать нечто более универсальное. К огромному сожалению, война в Украине – не последняя война на планете… Войны не закончатся, похоже, никогда… Боюсь, что это наша иллюзия, что однажды наступит благоденствие…
Весной 2023 года Таллинн стал первым городом, где Tequilajazzz вышла на сцену после паузы, вызванной войной и отъездом из России. Осенью в большом интервью Rus.Postimees Евгений Федоров говорил, в том числе, об этом.