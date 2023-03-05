Евгений Федоров и группа «Текиладжаззз» 10 марта выйдут на сцену Cat House, чтобы сыграть первый концерт после переезда из Санкт-Петербурга из-за войны и дать старт туру по Европе. Музыкант, который известен своей антивоенной позицией, песнями о море, волшебстве и мире рассказал Rus.Postimees, что ждет соучастников этого пятничного вечера в центре эстонской столицы.
Эксклюзив ⟩ Группа «Текиладжаззз» начнет новую жизнь концертом в Таллинне
Евгений Федоров начинал свой рок-н-рольный путь еще в 80-е годы прошлого века в легендарном Ленинградском Рок Клубе басистом панк-группы «Объект насмешек». С 1993 года он является бессменным лидером группы «Текиладжаззз», которая прошла путь от злых песен-боевиков 90-х до тихой акустической мудрости и академизма позднего творчества. За плечами Федорова десятки саундтреков к кино, спектаклям и несколько альбомов к двум его другим группам – «Зорге» и Optimystica Orchestra. Ровно год назад, в марте 2022 года, музыкант был вынужден покинуть Россию из-за угроз расправы за антивоенную позицию. Концерт 10 марта станет первым после года тишины.
- Tequilajazzz не выходила на сцену год. И понятно, почему. Война вынудила вас уехать из РФ и строить жизнь с нуля. 10 марта вы впервые дадите концерт в Таллинне как группа Tequilajaззз. С тремя «з» кириллицей в конце вместо привычных с 1993 года латинских z. Что еще и почему отпало, а что пришло?
- Ну, мы не меняли название, просто нарисовали другой логотип, где нет теперь этого пресловутого Z. В обычном текстовом режиме мы как были Tequilajazzz, так и остались - другое дело, что некоторые организаторы сами решают, что им приятнее написать наше имя с русскими «з», и мы совершенно не против, а кириллические письменные «з», которые мы теперь и предпочли, совсем не отличаются от латинских.
- «Текила» сейчас скорее, «добрая», или, условно, «злая»? Скорее «тишина и волшебство», или все же «бей, барабан»? Какие настроения провоцирует война, которые невозможно не учитывать в выборе песен для концерта?
- Я бы хотел сказать «скорее, злая», но тогда пришлось бы играть больше злых песен, в которых фигурирует оружие, терроризм, все то, о чем мы пели в 90-е. Многие из этих песен не особенно уместны сейчас. Наше настроение сейчас «скорее, злое», но в нашей программе, как и в жизни, всегда было много разных и противоречивых эмоций. Так будет и впредь.
- Вы писали в соцсетях, что будете играть не только песни Tequilajaззз, но и сочинения другой вашей группы – «Зорге». Как решали, что взять? Каталог обеих групп огромен. Концерт же не бесконечен.
- Очень трудно выбрать. У нас будет только одна полноценная (а не по «удаленке») репетиция всем составом перед туром, когда ребята соберутся в Таллинне, приехав из четырех разных стран. Что успеем подготовить, то и сыграем. Но, надо сказать, что песни «Зорге», как и последние работы «Текилы», гораздо точнее размечают тот путь, которым мы собираемся пойти дальше. Мы не собираемся строить нашу дальнейшую жизнь целиком на ностальгических номерах. Нам надо идти вперед. Мы знаем, как нам это делать, и уже готовимся. Да и того прежнего мира больше нет. Но мы о нем вспомним, конечно - с благодарностью и теплом. Я должен сейчас сказать – «будут ли хиты»? Хиты будут.
- Я знаю, что в течение года вы писали новое. Этот мини-тур пока не о новом, или будут актуальные премьеры, вроде недавнего трека «Флаги» для альбома «После России» на стихи поэта Бориса Поплавского, который покинул Россию, как и вы, но на 100 лет раньше?
- Нет. Премьерой станет новая инкарнация группы и революционное, по сути, репертуарное решение. Я очень этого жду. И, по правде говоря, всегда хотел восстановить историческую и творческую справедливость и объединить эти песни в одну программу. А то, что я придумывал весь этот военный год, похоже, скорее, на сольный альбом или музыку для какого-нибудь нового, совсем другого проекта.
В 2022 году Евгений Федоров рассказывал в интервью Rus.Postimees, как выступил организатором благотворительной акции по сбору средств на машину скорой помощи для Харькова.
«Вообще у меня, что в первые дни войны, что сейчас, было и есть ощущение, что то, что устроила российская власть – это чистой воды сатанизм. Все эти легенды про Антихриста – перед нами сейчас. Если смотреть на это через христианскую призму, то это чистая бесовщина. Почитайте Апокалипсис. Там написано, чем это заканчивается», - говорил музыкант в том осеннем интервью, за несколько недель до старта мобилизации в РФ.
«Женя молодец, горжусь им. Меня радуют все, кто не просто машет руками, а берется реально помогать людям, попавшим в беду», - говорил позже нам о Евгении Федорове Борис Гребенщиков.
- В вашем туре всего пять городов. Кроме Таллинна – Рига, Вильнюс, Прага и Берлин (уже после интервью был добавлен второй концерт в Берлине, т.к. на первое шоу все билеты были проданы – прим.ред.). Продолжение скоро? Кроме ЕС, вас дождутся на Кавказе, в Казахстане, других независимых от Москвы странах?
- Да, это такой первый экспериментальный выезд. Но будет и вторая, более обширная часть тура. Она планируется на лето, начиная с концертов в Израиле, Грузии и Армении. И обратно в Европу потом.
- А в Украину есть желание, идеи приехать? Вы в конце года рассказывали, что в Украине у вас какое-то удивительное количество прослушиваний за 2022 год, по данным Spotify. Как вы думаете, почему?
- Мы все понимаем, что сейчас это невозможно. Но желание есть, конечно же. И совершенно удивительно, что мы получаем оттуда весточки – «приезжайте и к нам когда-нибудь». Люди там знают, что мы не поддержали эту войну, что мы уехали и скитаемся теперь по миру. И мы обязательно поедем, если получится.