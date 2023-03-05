Эксклюзив ⟩ Группа «Текиладжаззз» начнет новую жизнь концертом в Таллинне

- Нет. Премьерой станет новая инкарнация группы и революционное, по сути, репертуарное решение. Я очень этого жду. И, по правде говоря, всегда хотел восстановить историческую и творческую справедливость и объединить эти песни в одну программу. А то, что я придумывал весь этот военный год, похоже, скорее, на сольный альбом или музыку для какого-нибудь нового, совсем другого проекта.

В 2022 году Евгений Федоров рассказывал в интервью Rus.Postimees, как выступил организатором благотворительной акции по сбору средств на машину скорой помощи для Харькова.

«Вообще у меня, что в первые дни войны, что сейчас, было и есть ощущение, что то, что устроила российская власть – это чистой воды сатанизм. Все эти легенды про Антихриста – перед нами сейчас. Если смотреть на это через христианскую призму, то это чистая бесовщина. Почитайте Апокалипсис. Там написано, чем это заканчивается», - говорил музыкант в том осеннем интервью, за несколько недель до старта мобилизации в РФ.

«Женя молодец, горжусь им. Меня радуют все, кто не просто машет руками, а берется реально помогать людям, попавшим в беду», - говорил позже нам о Евгении Федорове Борис Гребенщиков.