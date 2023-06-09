«Это как гопнику во дворе отвечать на вопрос «Ты че?!» Рома Либеров об имперскости, глупости и морали

- Я понимаю фантазию. Но наделять кого бы то ни было, Высоцкого, Цоя, Платонова, Зощенко, своими предположениями, где бы они были, какую бы сторону занимали… Если мы занимаемся гуманитарным знанием всерьез, то мы такого рода глупости не можем себе позволить. Любой человек, который видит, что одна страна агрессивно, несправедливо, неправедно вторглась в другую страну и чинит там зверства, что тут должен обсуждать? Кто способен это понять, а кто не способен? Как я могу сказать за другого человека, это же уже аберрации психики, кто как себя оправдывает. Человек может себя оправдывать? Да, может. Человеку сложно самому себе сказать «я - плохой», «я – не умный», «я – представитель тех, кто творит зверства», «я – соучастник убийства». Разве может человек себе это сказать? Если он это говорит, то, скорее всего, он не может с этим жить. Он кончает с собой, уезжает и так далее.