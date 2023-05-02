«Всякий вменяемый патриот России должен желать поражения Путину». Виктор Шендерович едет в Таллинн

Но если вам и тут нужен мой оптимизм, то... Вот несколько недель назад ушел из жизни блистательный художник и мудрец Борис Жутовский. Успевший отметить свое 90-летие. Рисовавший каждый день. В здравом уме и трезвой памяти, в полной силе интеллекта! Он умер молодым, в сущности. Так что старость - это совсем не обязательно деменция. И это обнадеживающий случай. Но очень редкий, конечно. Качество жизни важнее ее длительности.



Виктор Шендерович во время интервью для Rus.Postimees, апрель 2023 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

- О чем жалеете прямо сейчас, а чем гордитесь? Многие после 24 февраля осознали, какой же фигней они занимались годами…

- Гордость вообще-то грех. Жалею о многом, но самобичевание, о котором вы упомянули, кажется мне грехом тоже. Вовсе не фигней. Делали, что могли. И пускай те, кто улюлюкает нам вслед, сделают, для начала, что-нибудь сопоставимое. Не бывает напрасным прекрасное, как писала когда-то замечательный поэт Юнна Мориц.

Не бывает напрасным прекрасное.

Не растут даже в черном году

Клен напрасный, и верба напрасная,

И напрасный цветок на пруду…

Ничего не напрасно. Счет идет на людей, и в этом смысле ничего не может быть напрасно. Растут дети. У меня есть знакомая училка, которая осталась в России. Это к вопросу о том, что все русские подлежат рву с крокодилами, потому что платят налоги Путину… Вот ее ученики не будут любить Путина и не будут рисовать букву Z, это я вам обещаю. Счет идет на людей. И мой открытый для комментов Facebook - он в обе стороны этот тезис подтверждает.