«Страх многих заставляет полностью пересматривать жизнь». Полина Осетинская о своем Таллинне

Полина Осетинская начинала свою триумфальную карьеру пианиста виртуоза именно в странах Балтии в 80-е годы, еще будучи ребенком. Таллинн - один из главных в этом смысле городов для нее, но так сложилось, что последние тридцать лет здесь не было ее сольных концертов. 15 мая эта несправедливость будет исправлена. Мы поговорили с пианисткой о страхах жизни в России сейчас, условиях способности людей меняться к лучшему, помощи Украине и музыке, которая лечит.

- Ну, вот я поеду и проверю (улыбается). Конкретно в Таллинне я не была с концертами очень много лет, при том, что Таллинн очень связан с моим детством, моей биографией и концертной жизнью. Но именно в Таллинне я не играла около 30 лет, если не принимать во внимание одно выступление в сборном концерте и одно выступление в замке недалеко от Таллинна, которое было в 1999 году в рамках визита русских артистов. Потом однажды я приезжала сюда друзьям детства показать своих детей, когда они были еще совсем маленькими. И мы тогда попали на концерт Бори Гребенщикова и «Аквариума», который тогда же там играл у вас. Но мы были туристами. Конечно, мне бы очень хотелось на этот раз застать в Таллинне тех людей, которых я помню. Хотя очень многие из них там больше не живут. Например, семья моих довольно близких друзей, с которыми я в 80-е много общалась, они давно живут в Германии.