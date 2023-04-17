Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, которого дважды пытались отравить, как Алексея Навального, приговорен к 25 годам лишения свободы Мосгорсудом. Приговор оглашен на закрытом заседании в понедельник, 17 апреля.
Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу по обвинениям в госизмене, фейках о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией. Ровно такое наказание 6 апреля запросило гособвинение.
Приговор огласил судья Сергей Подопригоров, который ранее стал фигурантом санкционных списков США за преследование юриста Сергея Магнитского (умер в СИЗО в Москве в 2009 году после разоблачения мошеннической схемы по воровству бюджетных средств с участием высокопоставленных силовиков – прим.ред.). Именно Кара-Мурза добивался введения персональных санкций для российских чиновников за нарушение прав граждан.
«Суд отправил Владимира Кара-Мурзу на 25 лет в колонию по совокупности приговоров по трем статьям УК - семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене», - уточняет «Медиазона».
Кроме этого, после отбытия наказания в 2047 году ему будет запрещено еще семь лет заниматься политикой.
Владимир Кара-Мурза был задержан в Москве в апреле 2022 года. Сначала его обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и задержали по административной статье. Через несколько дней он был обвинен по статье УК РФ о распространении недостоверных сведений о действиях ВС РФ. Еще через несколько недель он получил обвинение по статье госизмена. В качестве доказательств вины политика следствие указывало на его публичные выступления с критикой российских властей, которые состоялись в том числе в США.
Преследованием Кара-Мурзы занимаются те же люди, которых ранее, благодаря его усилиям, удалось внести в международные санкционные списки за нарушения прав граждан в России. В СИЗО Кара-Мурза неоднократно оказывался в штрафном изоляторе по надуманным предлогам. У него начали отниматься ноги из-за серьезных поражений нервной системы, которые наступили в результате двух попыток его убийства в 2015 и 2017 годах. Политика дважды пытались отравить. Симптомы отравления совпадали с теми, что пережил другой российский оппозиционер, Алексей Навальный.
«В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание», - заявил Кара-Мурза в последнем слове неделю назад.
За процессом, несмотря на то, что он проходил в закрытом режиме, следили иностранные дипломаты, которые регулярно присутствовали около здания суда.
Посол Великобритании в РФ Дебора Броннет после оглашения приговора заявила журналистам, что шокирована произошедшим, отметив, что это приговор «за смелое выступление против вторжения России в Украину». Посольство Великобритании призывает освободить Владимира Кара-Мурзу.
В свою очередь, посол США в РФ Линн Трейси также призвала отпустить политика. «Уголовное преследование критиков режима - символ слабости, а не силы», - цитирует дипломата «Медиазона».
Посол Канады отметила, что «30 лет назад Россия боролась за создание демократии, сейчас эта борьба приняла печальный оборот».
В конце 2022 года Rus.Postimees публиковал большое интервью с женой Владимира Кара-Мурзы. Евгения Кара-Мурза приезжала в Таллинн за наградой, которой был удостоен ее муж.
«Я думаю, что все люди, которые говорят о том, что россияне недостаточно сопротивляются, или что они трусы, вот просто каждый из этих людей должен задать себе вопрос: а чем лично я был бы готов пожертвовать? Вот я был бы готов на то, чтобы меня изнасиловали за то, что я сказал "нет войне"? Был бы я готов оказаться в психиатрической тюрьме за свое мнение? Просто за то, что я реализую свое конституционное право на то, чтобы сказать "нет, я не согласен с действиями правительства". Готов ли я, например, быть лишенным родительских прав, потому что власти посчитают, что я не способен воспитать такого хорошего российского патриота? Мне кажется, что это очень важный момент. Людям, которые говорят "идите на улицу и боритесь босиком", стоит поставить себя на место тех людей, которые действительно борются. Стоит подумать о том, чем они были бы готовы пожертвовать в этой ситуации. Стоит», - сказала тогда жена российского оппозиционера.