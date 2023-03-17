Переживший два покушения оппозиционер Кара-Мурза умирает в тюрьме

«Понимают ли преследователи Кара-Мурзы, что он может погибнуть? Да, понимают. Они хорошо знают, как и с какой целью были организованы два покушения. Делу против Владимира Кара-Мурзы нужна максимальная огласка в стране и мире. Цена молчания – жизнь. Дважды эту жизнь спасли врачи. Теперь это могут сделать только тысячи и тысячи людей, которые будут писать и говорить о Владимире, не давая властям подумать, что о нем забыли», - комментирует происходящее известный российский оппозиционер и друг Кара-Мурзы Лев Шлосберг .

«Я думаю, что все люди, которые говорят о том, что россияне недостаточно сопротивляются, или что они трусы, вот просто каждый из этих людей должен задать себе вопрос: а чем лично я был бы готов пожертвовать? Вот я был бы готов на то, чтобы меня изнасиловали за то, что я сказал «нет войне»? Был бы я готов оказаться в психиатрической тюрьме за свое мнение? Просто за то, что я реализую свое конституционное право на то, чтобы сказать «нет, я не согласен с действиями правительства». Готов ли я, например, быть лишенным родительских прав, потому что власти посчитают, что я не способен воспитать такого хорошего российского патриота? Мне кажется, что это очень важный момент. Людям, которые говорят "идите на улицу и боритесь босиком", стоит поставить себя на место тех людей, которые действительно борются. Стоит подумать о том, чем они были бы готовы пожертвовать в этой ситуации. Стоит», - сказала супруга российского оппозиционера в этом интервью.



Третьего марта власти США включили в санкционные списке шесть физлиц РФ за причастность к незаконному преследованию Кара-Мурзы.