Обвиненный в госизмене политик, который смог добиться персональных санкций для чиновников РФ, причастных к убийствам, не появился на очередном заседании российского суда. Тюремщики признали факт резкого ухудшения здоровья Владимира Кара-Мурзы.
Переживший два покушения оппозиционер Кара-Мурза умирает в тюрьме
Состояние здоровья российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, который остается в московском СИЗО по обвинению в госизмене и фейках об армии РФ, резко ухудшилось. Он не смог присутствовать на очередном заседании суда даже по видеосвязи. Ранее Rus.Postimees сообщал, что у политика, который пережил два отравления, аналогичные покушению на Алексея Навального, отнимаются ноги.
«В начале заседания председательствующий судья С.Г. Подопригоров зачитал справку из медсанчасти СИЗО-5 "Водник" о том, что по состоянию здоровья Владимир Кара-Мурза не может принимать участие в судебно-следственных действиях - до окончания курса лечения. Диагноз - полинейропатия (как последствие двух сильнейших отравлений в 2015 и 2017). Происходящее наглядно свидетельствует о том, что существуют явные проблемы со здоровьем Владимира - поскольку даже медики российской пенитенциарной системы начали проявлять беспокойство», - написал в Facebook адвокат политика Вадим Прохоров.
В свою очередь, адвокат Мария Эйсмонт подчеркнула, что именно действия сотрудников СИЗО говорят о тяжести ситуации.
«Для понимания, это редчайший случай, чтобы СИЗО российское не выпустило в суд человека по состоянию здоровья. Часто мы встречаемся с обратным, что люди чувствуют себя плохо, тем не менее, им пишут, что они могут участвовать в судебно-следственных действиях. А здесь по инициативе медицинской части Володю не доставили. Именно не по его просьбе даже, а по инициативе медчасти. Надо понимать, что в наших условиях это действительно означает серьезную ситуацию», - уточнила юрист.
За несколько дней до заседания суда Владимир Кара-Мурза в очередной раз заявил суду о своей невиновности и фактической мести за его оппозиционную деятельность.
«Все вмененные мне так называемые "преступные эпизоды" - это мои публичные политические выступления, которые я сам же впоследствии размещал в своих социальных сетях. Против войны в Украине. Против "обнуления" сроков и пожизненной узурпации власти гражданином Путиным. Против цензуры, политических преследований и политических убийств в нашей стране - в том числе убийства моего соратника и моего друга Бориса Немцова», - в частности, написал оппозиционер в обращении к суду.
Судит политика тот же судья, который ранее по инициативе Кара-Мурзы и Бориса Немцова попал под санкции США по делу доведенного до смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Именно Кара-Мурза с Немцовым добились запуска практики персональных санкций для российских чиновников. В 2015 году Немцов был убит в самом центре Москвы.
Кара-Мурзу дважды пытались убить через отравления, подобные покушению на Алексея Навального, но политик смог выжить.
После начала полномасштабной войны России с Украиной Кара-Мурза не покинул Россию и весной 2022 года был арестован. Сначала его обвинили в «фейках» о действиях ВС РФ в Украине. Позже к обвинению добавилась тяжкая статья - госизмена. В качестве доказательства преступных эпизодов следователи перечисляют публичные выступления политика. Политику грозит до 25-ти лет лишения свободы.
«Понимают ли преследователи Кара-Мурзы, что он может погибнуть? Да, понимают. Они хорошо знают, как и с какой целью были организованы два покушения. Делу против Владимира Кара-Мурзы нужна максимальная огласка в стране и мире. Цена молчания – жизнь. Дважды эту жизнь спасли врачи. Теперь это могут сделать только тысячи и тысячи людей, которые будут писать и говорить о Владимире, не давая властям подумать, что о нем забыли», - комментирует происходящее известный российский оппозиционер и друг Кара-Мурзы Лев Шлосберг.
В начале февраля Таллинн посетила жена политика, которой Урмас Рейнсалу (Отечество) передал крест за заслуги МИД II степени для Владимира Кара-Мурзы. Накануне визита в Эстонию Евгения Кара-Мурза дала большое интервью Rus.Postimees.
«Я думаю, что все люди, которые говорят о том, что россияне недостаточно сопротивляются, или что они трусы, вот просто каждый из этих людей должен задать себе вопрос: а чем лично я был бы готов пожертвовать? Вот я был бы готов на то, чтобы меня изнасиловали за то, что я сказал «нет войне»? Был бы я готов оказаться в психиатрической тюрьме за свое мнение? Просто за то, что я реализую свое конституционное право на то, чтобы сказать «нет, я не согласен с действиями правительства». Готов ли я, например, быть лишенным родительских прав, потому что власти посчитают, что я не способен воспитать такого хорошего российского патриота? Мне кажется, что это очень важный момент. Людям, которые говорят "идите на улицу и боритесь босиком", стоит поставить себя на место тех людей, которые действительно борются. Стоит подумать о том, чем они были бы готовы пожертвовать в этой ситуации. Стоит», - сказала супруга российского оппозиционера в этом интервью.
Третьего марта власти США включили в санкционные списке шесть физлиц РФ за причастность к незаконному преследованию Кара-Мурзы.
На этом фоне в России вчера был арестован оппозиционер Евгений Ройзман. Бывший мэр Екатеринбурга приговорен к 14 суткам административного ареста за публикацию материалов «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального в соцсети VK. ФБК в РФ признан экстремистской организацией. Демонстрация экстремистской символики наказывается штрафами и арестами. При этом сам Ройзман не имеет аккаунтов в упомянутой соцсети.
Параллельно силовики РФ продолжают преследование сотрудников правозащитного общества «Мемориал», деятельность которого ранее была запрещена. Правозащитники с конца 80-х годов прошлого века исследовали репрессии советских властей. Осенью 2022 года «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира.
Rus.Postimees ранее сообщал о постоянном появлении новых репрессивных инициатив от политиков и общественников РФ.
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