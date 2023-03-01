У политика, который пережил два покушения через отравления, пропадает чувствительность ног после помещения в карцер под надуманным предлогом. Начальником СИЗО работает тюремщик, который отвечал за содержание в другом изоляторе юриста Сергея Магнитского, доведенного до смерти в камере.
Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу пытают в тюрьме
Политик Владимир Кара-Мурза, который остается в СИЗО в Москве, теряет чувствительность ног после недели проведенной в карцере. Об этом 1 марта сообщил его адвокат Владимир Прохоров.
«На 3-й день пребывания в карцере Владимир начал терять чувствительность правой ступни, а потом - и левой. Онемение конечностей связано с пребыванием в условиях карцера, а также с тем, что в мае 2015 года он был тяжелейшим образом отравлен, несколько недель находился в коме, а затем более года восстанавливал свои двигательные навыки. В феврале 2017 года Владимир Кара-Мурза был повторно отравлен. В результате у него развилась периферийная полинейропатия - как последствие двух тяжелейших отравлений», - написал Прохоров в среду вечером в Facebook.
Защитник оппозиционера напомнил, что Кара-Мурза был отправлен в карцер решением администрации СИЗО №5 «Водник» за то, что позволял себе периодически садиться на шконку после подъема.
«В СИЗО в дневное время, как вы понимаете, на шконку садятся все, но в карцер за это отправили Кара-Мурзу. Причем нарушение ПВР (правила внутреннего распорядка – прим.ред.) ему оформили задним числом», - сообщал Прохоров неделю назад.
Защита оппозиционера связывала фактические пытки Кара-Мурзы с давлением перед предстоящим судебным процессом по существу, а также реакцией на успешные жалобы, когда политику запрещали передавать документы международно-правового характера, но ему все равно удалось добиться их передачи из СИЗО. Обвинение политика строится вокруг его публичных выступлений с критикой действующей в РФ власти, в том числе с осуждением развязанной Путином войны в Украине.
Ранее стало известно, что руководителем СИЗО, где содержится обвиненный сразу по нескольким статьям УК РФ Владимир Кара-Мурза, в том числе по статье «госизмена», был не так давно назначен Дмитрий Комнов. Именно он возглавлял администрацию другого московского изолятора - «Бутырка», когда там в 2009 году был замучен до смерти юрист Сергей Магнитский. Бесчеловечное отношение к юристу, который предал огласке схему масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованную российскими чиновниками и силовиками, привело к международной кампании против российских силовиков и официальных лиц причастных к этому убийству.
Именно Кара-Мурза и политик Борис Немцов добились принятия в США в 2012 году так называемого «акта Магнитского». Документ впервые запустил практику персональных санкций в отношении официальных российских лиц причастных к нарушению базовых прав человека. 27 февраля 2015 году Немцов был расстрелян прямо у стен Кремля.
Владимир Кара-Мурза в честь убитого друга выступил организатором серии переименований улиц и скверов, где находятся здания посольств РФ в самых разных мировых столицах.
В начале февраля Таллинн посетила жена политика, которой Урмас Рейнсалу (Отечество) передал крест за заслуги МИД II степени для Владимира Кара-Мурзы. Накануне визита в Эстонию Евгения Кара-Мурза дала большое интервью Rus.Postimees.
«Я думаю, что все люди, которые говорят о том, что россияне недостаточно сопротивляются, или что они трусы, вот просто каждый из этих людей должен задать себе вопрос: а чем лично я был бы готов пожертвовать? Вот я был бы готов на то, чтобы меня изнасиловали за то, что я сказал «нет войне»? Был бы я готов оказаться в психиатрической тюрьме за свое мнение? Просто за то, что я реализую свое конституционное право на то, чтобы сказать «нет, я не согласен с действиями правительства». Готов ли я, например, быть лишенным родительских прав, потому что власти посчитают, что я не способен воспитать такого хорошего российского патриота? Мне кажется, что это очень важный момент. Людям, которые говорят «идите на улицу и боритесь босиком», стоит поставить себя на место тех людей, которые действительно борются. Стоит подумать о том, чем они были бы готовы пожертвовать в этой ситуации. Стоит», - сказала супруга российского оппозиционера в этом интервью.