Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу пытают в тюрьме

Ранее стало известно, что руководителем СИЗО, где содержится обвиненный сразу по нескольким статьям УК РФ Владимир Кара-Мурза, в том числе по статье «госизмена», был не так давно назначен Дмитрий Комнов. Именно он возглавлял администрацию другого московского изолятора - «Бутырка», когда там в 2009 году был замучен до смерти юрист Сергей Магнитский . Бесчеловечное отношение к юристу, который предал огласке схему масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованную российскими чиновниками и силовиками, привело к международной кампании против российских силовиков и официальных лиц причастных к этому убийству. Именно Кара-Мурза и политик Борис Немцов добились принятия в США в 2012 году так называемого «акта Магнитского» . Документ впервые запустил практику персональных санкций в отношении официальных российских лиц причастных к нарушению базовых прав человека. 27 февраля 2015 году Немцов был расстрелян прямо у стен Кремля .

«Я думаю, что все люди, которые говорят о том, что россияне недостаточно сопротивляются, или что они трусы, вот просто каждый из этих людей должен задать себе вопрос: а чем лично я был бы готов пожертвовать? Вот я был бы готов на то, чтобы меня изнасиловали за то, что я сказал «нет войне»? Был бы я готов оказаться в психиатрической тюрьме за свое мнение? Просто за то, что я реализую свое конституционное право на то, чтобы сказать «нет, я не согласен с действиями правительства». Готов ли я, например, быть лишенным родительских прав, потому что власти посчитают, что я не способен воспитать такого хорошего российского патриота? Мне кажется, что это очень важный момент. Людям, которые говорят «идите на улицу и боритесь босиком», стоит поставить себя на место тех людей, которые действительно борются. Стоит подумать о том, чем они были бы готовы пожертвовать в этой ситуации. Стоит», - сказала супруга российского оппозиционера в этом интервью.