Читатель в замешательстве: меня уволили, а за взятый учебный отпуск не заплатили. Это вообще законно?

«У меня был испытательный срок. Я учусь в университете и мне пришлось взять отпуск для сдачи экзаменов. Я подал официальное заявление работодателю на учебный отпуск, но работодатель досрочно прекратил мой испытательный срок», - рассказал читатель. Он добавил, что отправил заявление за 14 дней до начала отпуска.

«Я знаю, что имею право брать учебный отпуск 30 дней в году, 20 из которых оплачиваются. До этого я использовал 8 платных дней в этом году. У меня осталось 22 дня учебного отпуска», - объяснил читатель. По его словам, он хотел использовать все предусмотренные по закону дни учебного отпуска.

Читатель пояснил, что его учебный отпуск начался 6 декабря и должен был закончиться 28 декабря. Однако последний рабочий день был у него 12 декабря, то есть оставалось еще 16 дней учебного отпуска, шесть из которых должны были быть оплачиваемыми.

Ответ Трудовой инспекции

«Одним из условий предоставления учебного отпуска является наличие трудовых отношений», - ответила Rus.Postimees специалист по коммуникации Трудовой инспекции Каролин Лийс Тамм. По ее словам, если трудовые отношения прекращены, работодатель не может предоставить учебный отпуск и оплатить его.

Таким образом, если учебный отпуск был предоставлен на период с 6 декабря по 28 декабря, а трудовой договор закончился 12 декабря, работодатель обязан был оплатить учебный отпуск за период с 6 декабря по 12 декабря. За остальные дни работодатель не обвязан платить.