Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс накануне Рождества напомнил о печальном спутнике праздников - домашнем насилии, которое часто связано с увеличением потребления алкоголя.

«Грустная сторона Рождества в том, что в домах Эстонии Рождество не всегда означает безопасно проведенное время. Иногда это превращается в домашнюю войну. В некоторых домах открываются бутылки, употребляют в больших количествах, начинаются проблемы и решаются они кулаками», - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции.

Накануне Рождества глаза у покупателей винных магазинов разбегаются в буквальном смысле, Пярну, Эстония. Фото: Järva Teataja / Scanpix Baltics

Именно в праздничные дни МВД фиксирует резкий рост домашнего насилия.

«Если полиция получает вызовы на случаи насилия в среднем 30-40 раз в сутки, то в праздники это количество практически удваивается. И утраивается в Новый год. Из года в год статистика, конечно, улучшается. Но будем честными, Рождество и Новый год, особенно для молодежи, не должно быть временем, когда нельзя побыть с семьей. Это должно быть время, когда ты со своей семьей чувствуешь себя безопасно, а не прячешь слезы, пока отец устраивает разные сцены. К сожалению, это во многом связано с мужчинами. И это насилие в основном идет от мужчин», - констатирует глава МВД.

Лаури Ляэнеметс напомнил, что сразу несколько министерств Эстонии объединяют усилия для борьбы с домашним насилием.