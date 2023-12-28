Нарвские рождественские премии: кто разбогател больше всего?

Всего премии получили 26 нарвских работников из сферы образования. Максимальный размер премии составил 2895 евро – такую премию получила директор школы для взрослых Елена Каврус. Руководитель Департамента культуры Лариса Дегель подчеркивает, что сумма премии связана с месячной зарплатой работника: сумма премии составляет определенный процент от месячной зарплаты.

«Величина заработной платы директоров школ установлена постановлением № 6 Нарвского горсобрания от 26.03.2015, и она зависит от количества учеников. В школе для взрослых самое большое количество учеников среди нарвских школ», – отметила Дегель.

Стоит отметить, что директора и исполняющие обязанности директоров школ получили больше своих коллег из детских садов или школ по интересам, где количество учеников намного меньше. Так, например, в Пяхклимяэской школе – 917 учеников, в Нарвском языковом лицее – 802, в школе для взрослых – 1686.

Rus.Postimees поинтересовался у Ларисы Дегель, по каким критериям оценивается результативность работы директоров учреждений. «Критерий – оценка работодателя труда работников. Да, подход, возможно покажется субъективным, но в нынешних условиях, когда руководителю учебного учреждения приходится решать огромное количество очень сложных вопросов, обеспечение и отлаженная организация деятельности учреждения образования уже сами по себе являются хорошим результатом», – заявила Дегель.

Она также добавила, что возможности выплаты премий зависят от бюджета учреждений. Средства на оплату труда директоров общеобразовательных школ поступают из государственного бюджета, а расходы на оплату труда руководителей других городских учреждений покрываются из местного бюджета. «Возможности местного бюджета более скромные», – сказала Дегель.

«Нормально, когда люди получают премии. Ненормальными в этом случаи остаются размеры премий и то, что, в случае с Нарвой, премии получили руководители, которые имеют предписания о несоответствии квалификационным требованиям. По сути, город платит за таких работников штрафы. За что им платить премии?», - прокомментировал депутат Нарвского городского собрания Денис Ларченко.

Напомним также, что не только в Нарве, но и в Таллинне раздаются денежные подарки. Так, например, руководители столицы нашли сотни тысяч евро на премии и вознаграждения, а советникам мэра Михаила Кылварта будет выплачено около десяти тысяч евро.