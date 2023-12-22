Ляэнеметс: мы готовы доставить Украине ее граждан, подлежащих мобилизации

«Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются», - добавил министр внутренних дел.

Украина не обращалась к правительству Эстонии по теме возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы Украины.

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел - прим. ред.) об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», - сказал начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.