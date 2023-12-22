Ляэнеметс: мы готовы доставить Украине ее граждан, подлежащих мобилизации

План президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать еще полмиллиона человек может коснуться и украинцев, проживающих в Эстонии: по словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.
В четверг министр обороны Украины Рустем Умеров призвал всех граждан, независимо от их местонахождения, вступить в ряды вооруженных сил Украины. Илларион Павлюк, начальник пресс-службы Министерства обороны Украины, пояснил, что на данный момент Министерство обороны не планирует оказывать какое-либо давление в отношении украинских граждан, проживающих за рубежом, но подчеркнул, что защита страны является конституционным долгом каждого гражданина.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) сообщил, что в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста, но важно понимать, что многие из них освобождены от мобилизации. Например, она не касается тех граждан Украины, которые постоянно проживают за границей, но затрагивает тех, кто приехал в Эстонию после полномасштабной войны, начавшейся в феврале прошлого года, и в настоящее время проживает здесь с временным видом на жительство.
«По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители не менее трех детей, родители детей-инвалидов и люди, ухаживающие за близким человеком. То есть, критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, довольно много», - объясняет Ляэнеметс.
По словам министра внутренних дел, в соответствии с международным правом Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого необходимо соглашение между государствами.
Ляэнеметс намерен официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.
«Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются», - добавил министр внутренних дел.
Украина не обращалась к правительству Эстонии по теме возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы Украины.
«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел - прим. ред.) об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», - сказал начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.