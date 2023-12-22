Эстония не планирует помогать Украине с мобилизацией уехавших в ЕС резервистов ВСУ

Украина не обращалась к правительству Эстонии по теме возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы Украины. Об этом Rus.Postimees рассказал начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел - прим. ред.) об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», - сказал представитель МВД в ответ на наши вопросы, о том, как изменилась ситуация с отношением к потенциальным резервистам ВСУ, которых приняла Эстония.

Днем 21 декабря мировые СМИ растиражировали цитату из интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Украина будет добиваться возвращения украинцев в возрасте от 25 до 60 лет из ФРГ и других стран.

Цитата Умерова в изложении The Times: «Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направляем им приглашение. Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно. Это не наказание - отстаивать свою страну и служить ей. Это честь».

Уже вечером 21 декабря пресс-служба Минобороны Украины фактически дезавуировала слова Умерова, заявив, что «на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы». «Если граждане Украины за границей хотят присоединиться (к службе в армии - прим.ред.), они приезжают в Украину и присоединяются», - цитировало агентство РБК-Украина заявление представителя пресс-службы.

Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах военного руководства Украины призвать в армию еще 400-500 тысяч человек.

Rus.Postimees еще в сентябре подробно анализировал перспективы мобилизации украинских мужчин, которые остаются в Эстонии. В Департаменте полиции и погранохраны нам тогда сообщали, что в Эстонии находятся 7 571 мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.