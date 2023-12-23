Подарок к Рождеству: житель Таллинна выиграл в лотерею 140 000 евро

Кроме жителя Эстонии на тот же уровень 5+0 победили еще девять человек. В призовом уровне 5+1 было два победителя. Джекпот Eurojackpot вчера не разыграли, поэтому прогнозируемый джекпот в следующий вторник составит уже 88 миллионов евро.

В последний раз более крупная сумма была выиграна в Eurojackpot также с попаданием 5+0 в начале ноября, когда жительница Валгамаа, купившая билет в интернете, выиграла 562 612 евро.

За первые 11 месяцев этого года фирма Eesti Loto выплатила государству в качестве налога на азартные игры более 14 млн евро. За этот период Eesti Loto выплатила более 35 млн евро выигрышей, в том числе почти 6,5 млн евро в моментальных лотерейных выигрышах и 3,5 млн в моментальных электронных лотерейных выигрышах.