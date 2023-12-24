Фото ⟩ Дорога как каток: автомобиль вылетел в поле

В субботу, 23 декабря, в 9.35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ярвамаа на 5,3 км дороги Пилиствере-Кабала произошло ДТП.
Прибывшие на место происшествия спасатели из команд Тюри и Пыльтсамаа обнаружили вылетевши с дороги в поле автомобиль Volvo. Вероятно, причиной аварии стала скользкая дорога. Пассажира автомобиля осмотрели медики скорой помощи.
Дороги в Эстонии и в воскресенье, 24 декабря, утром ледяные и скользкие, Департамент транспорта призывает соблюдать осторожность. Подробнее читайте здесь.