«Никто из руководства не является россиянином»: авиакомпания ответила на обвинения в связях с РФ

Руководитель отдела безопасности полетов Southwind Airlines Сафа Оруч заявил Yle, что компания не занимается преступной деятельностью, зарегистрирована в Турции и принадлежит турецкому гражданину.

«Никто из руководителей Southwind не является россиянином. Все самолеты Southwind зарегистрированы в Турции», – ответил письменно на вопросы финского издания Оруч.

По его словам, Southwind Airlines принадлежит гражданину Турции и не является дочерней компанией, партнером или прямо или косвенно не контролируется российской компанией Pegas Touristik. «Никто из членов совета директоров Southwind не является директором российской компании Pegas Touristik. У Southwind нет никаких договорных отношений с российской компанией Pegas Touristik», – отмечает Оруч.

Новый поток беженцев через Россию и Беларусь?

Напомним, что немецкая газета Bild сообщила, что польские спецслужбы предупредили о «новом организованном потоке беженцев через Россию и Беларусь». Информация, доступная Bild, показывает, что новая турецкая авиакомпания Southwind является частью этого плана.

Рейсы этой авиакомпании могут совершать прямой рейс через Польшу. По внутренней информации МВД Польши, существует «чрезмерно высокий» потенциал целевого потока нелегальных беженцев в Западную Европу через новую авиакомпанию, сообщает издание.

Это соответствует отчетам польских органов безопасности, опубликованным в конце прошлой недели. Россия и Беларусь активизируют свою «гибридную операцию, направленную на усиление миграции и, следовательно, политического кризиса в западных странах, особенно в Германии».

Авиакомпания была основана в апреле 2022 года и базируется в Анталье, Турция. СМИ сообщают, что авиакомпанию создала Россия и к этому плану также причастен президент России Владимир Путин.