Взносы работодателей на соцстрахование в 2024 году вырастут

Работодатели должны будут платить не менее 239,25 евро в месяц в виде взносов на социальное страхование, чтобы работник был охвачен социальным страхованием, и, как правило, эта сумма будет выплачиваться, даже если работник работает неполный рабочий день. Изменения коснутся работников, чей заработок не превышает 725 евро.