Взносы работодателей на соцстрахование в 2024 году вырастут

В 2024 году в Эстонии ежемесячная ставка, являющаяся основанием для уплаты социального налога, повысится с 654 евро (в 2023) году до 725 евро, то есть, минимальная обязанность работодателя по социальному налогу составит 239,25 евро в месяц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Работодатели должны будут платить не менее 239,25 евро в месяц в виде взносов на социальное страхование, чтобы работник был охвачен социальным страхованием, и, как правило, эта сумма будет выплачиваться, даже если работник работает неполный рабочий день. Изменения коснутся работников, чей заработок не превышает 725 евро.
Изменение также коснется членов правления предприятий, которые хотят получить страховку по болезни. Это означает, что члены правления предприятий должны будут платить 239,25 евро вместо нынешних 215,82 евро, чтобы получить право на медицинское страхование.