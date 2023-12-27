Узнайте, что построят на месте популярного бара в центре Таллинна

По словам исполнительного директора Avalon Ахти Кийли, особенностью проекта является его местоположение. «Тартуское шоссе, 44 - один из немногих участков недвижимости в центре Таллинна, который еще не застроен. Будущих жильцов дома должно привлечь отличное расположение и решения, разработанные для городской среды XXI века», - сказал Кийли.

Пока на месте предполагаемого строительства расположен не действующий уже несколько лет бар Seiklusjutte Maalt ja Merelt. И, как правильно отметил девелопер, это, безусловно, лакомый кусочек земли.

Отличное сообщение с центром и другими районами города, расположенные неподалеку рынок, торговые центры, рестораны и остановки общественного транспорта позволят жителям дома не пользоваться автотранспортом. «Поскольку все необходимое для жизни находится в нескольких минутах ходьбы, вам не понадобится машина. Однако если у вас все-таки есть четырех- или двухколесный транспорт, для них будет построена подземная парковка. Разумеется, в здании будет возможность зарядить свой электромобиль или электросамокат», - отметил девелопер.

Фото: Avalon

В доме по адресу Тартуское шоссе, 44 будет восемь надземных и один подземный этаж. Общая площадь строения составит около 7500 м2. Оптимальная внутренняя температура здания энергетического класса А обеспечивается центральным отоплением, солнечными батареями и рекуперацией тепла вентиляционной системы.

Это будет не просто удобный, а еще и умный дом. С помощью мобильного приложения жители смогут управлять техническими системами квартиры даже находясь вдали от дома.

«Строительство начнется в первой половине 2024 года, а дом будет сдан к концу 2025 года. Скоро начнется предварительная продажа квартир», - добавил Кийли.