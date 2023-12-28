«Гробовые» – спонсор строительного бума в России?

Российская армия по разным оценкам потеряла от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек в развязанной Путиным войне в Украине. При этом возмущения родственников тех, кто гибнет на фронте, или тех, чьи близкие не могут вернуться к родным в условиях неотмененной мобилизации, почти не слышно. Часто аналитики разной степени информированности объясняют это молчание деньгами, которыми Путин научился затыкать людям рты. Этими же деньгами стали объяснять появление новых частных домов в российских регионах.

«Родственники мужчин, мобилизованных в армию и погибших в Украине, получают огромные компенсации, которых хватает не только на ремонт дома, но и на строительство нового. Поскольку многие строители были мобилизованы, спрос на работников растет и рыночная логика заставляет строителей повышать цены, - написал ранее на Rus.Postimees этнолог Аймар Вентцель, пообщавшись со своими источниками в России. - Когда я спросил, что местные жители говорят по этому поводу, мне ответили, что местные жители молчат. Никто не спрашивает, откуда у семьи, живущей в не самых лучших условиях, вдруг появились деньги, чтобы позволить себе новый дом».