Жители Эстонии замечают строительный бум на селе в соседних регионах РФ. Некоторые объясняют это заработками на войне и выплатами за погибших наемников. Rus.Postimees узнал, так ли это.
Российская армия по разным оценкам потеряла от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек в развязанной Путиным войне в Украине. При этом возмущения родственников тех, кто гибнет на фронте, или тех, чьи близкие не могут вернуться к родным в условиях неотмененной мобилизации, почти не слышно. Часто аналитики разной степени информированности объясняют это молчание деньгами, которыми Путин научился затыкать людям рты. Этими же деньгами стали объяснять появление новых частных домов в российских регионах.