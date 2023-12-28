Дать имя улице – дело тонкое: тринадцать новых названий в конце года

Вице-мэр Мадле Липпус объяснила, что задачей действующей при Таллиннской горуправе комиссии по топонимам является организация выбора топонимов в соответствии с порядком назначения топонимов в Таллинне.

Топонимика - наука, изучающая географические названия (топонимы), их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке наук и широко используется в различных областях знаний: лингвистике, географии, архитектуре, истории и так далее. Источник: Википедия.

«Это одновременно является привилегией и ответственностью, потому что подходящие наименования обогащают культурное и историческое наследие города», – сказала Липпус.

В Таллинне много улиц с интересными названиями. Традиционно, при назначении новых названий важнейшими исходными наименованиями являются бывшие названия хуторов и усадеб. На основании этого в текущем году появились улицы Кангрупере, Кристьяни, Викимыйза. Названные в честь природных объектов, например растений или геологических местонахождений, места – это улицы Раунъяла и Салаоя в Мустамяэ.

В нескольких районах распространены тематические топонимы. В районе порта появились связанные с мореплаванием наименования – улицы Ляэнемуули и Паали, в Хааберсти – топонимы, связанные с полевыми работами, Кыпла и Кярбисе, а в Нымме – улица Вирна.

Также при выборе наименования используются устоявшиеся народные названия. Так, безымянный водоем, расположенный в ныммеском лесу Харку, стал называться Рынгасъярв. По тому же принципу пристань яхт-клуба «Калев» официально названа гаванью.

А вот переулок Сталкера - как хотели назвать популярный проход в квартале Ротерманна, где снимался культовый кинофильм, официального статуса не получил. Об этом свидетельствует цвет таблички, которую все-таки можно отыскать на одной из стен этой эффектной стильной улочки.