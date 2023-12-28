ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС ⟩ «Не Эстонии решать, кому из украинцев идти защищать свою родину»

Эстония не может решать, кому из украинцев необходимо идти защищать свою родину, пишет министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на своей странице в Фейсбуке в четверг, 28 декабря.
В преддверии праздников в прессе поднимался вопрос о том, как отреагирует Эстония, если Украина решит мобилизовать тех мужчин, которые бежали от войны в другие страны, в том числе в Эстонию. К сожалению, некоторая информация была искажена, потому вызвала беспокойство у многих жителей страны - особенно, конечно, у живущих здесь украинских военных беженцев и украинской общины в целом. Это очень понятно с человеческой точки зрения, поэтому важно подчеркнуть: ни у меня, как у министра внутренних дел, ни у эстонского государства нет цели гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста.
Этот вопрос возник в первую очередь по двум основным причинам - во-первых, уже несколько месяцев EKRE использует свою риторику, пытаясь разжечь ненависть к украинским военным беженцам, которые скрываются здесь от мобилизации. Вопрос встал еще острее, когда в Украине начались дискуссии о том, как и где найти дополнительные силы для фронта - ведь война была трудной, долгой и изнурительной.
Но Эстония, разумеется, не имеет права решать за Украину, как и когда мобилизовать и мобилизовать ли. Да, в Украине обсуждаются различные варианты - снижение возрастного порога для мобилизации, возможность возвращения в страну украинских мужчин, покинувших ее ранее. В связи с этим возникает вопрос - что в такой ситуации будет делать Эстония? С одной стороны, украинцы - это большая поддержка нашей экономики в условиях, когда рабочих рук стало значительно меньше. Многие из них работают, содержат семьи и, возможно, материально помогают своим близким, оставшимся в Украине.
Но эти люди все еще являются гражданами Украины, несмотря на защиту, которую они получили в Эстонии. Поэтому если украинское государство решит их мобилизовать, мы должны будем поделиться с ним информацией о тех, кто находится здесь.
И если бы Украина попросила Эстонию о помощи в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы очень трудно отказать. По сути, это означало бы, что мы отвернулись от воюющей Украины, которой нужна помощь. Разумеется, мы твердо поддерживаем Украину с самого начала полномасштабной войны и стараемся помочь всеми возможными способами. Однако в соответствии с международным правом у нас нет такой возможности: для этого необходимо отдельное соглашение между странами и - как минимум - решение на уровне правительства.
С эстонской точки зрения все кажется простым, но мы, возможно, не осознаем, что вывоз людей из-за границы может неоправданно обременить и без того напряженный войной государственный аппарат Украины. В каком-то смысле украинцы, рассеянные по Европе, являются также послами своей страны среди наших людей, помогают поддерживать родину, и это тоже может быть аргументом в пользу того, чтобы не отзывать их. Кроме того, от службы в армии освобождаются лица, постоянно проживающие за пределами Украины (сюда не входят лица, находящиеся под временной защитой), одинокие отцы или отцы, воспитывающие не менее трех детей, мужчины, ухаживающие за близким человеком.
В любом случае, в свете этих новостей важно успокоить как эстонцев, так и живущих здесь украинцев: Эстония не будет никого изгонять и не будет работать над тем, чтобы отправить беженцев, нашедших здесь убежище, на фронт. Решение о том, кого, когда и призывать на фронт, принимает исключительно украинское государство, и тогда на уровне правительства будет отдельная дискуссия о том, как эстонское государство будет действовать в этом вопросе и как оно может помочь Украине. Ни министр внутренних дел, ни правительство Эстонии не могут принимать решения за Украину.
Благополучие украинских военных беженцев, живущих сегодня в Эстонии, было одним из вопросов, обсуждавшихся в октябре во время моей встречи с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко в Вильнюсе, считает Ляэнеметс.
Напомним, что ранее Ляэнеметс заявил, что при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.