В преддверии праздников в прессе поднимался вопрос о том, как отреагирует Эстония, если Украина решит мобилизовать тех мужчин, которые бежали от войны в другие страны, в том числе в Эстонию. К сожалению, некоторая информация была искажена, потому вызвала беспокойство у многих жителей страны - особенно, конечно, у живущих здесь украинских военных беженцев и украинской общины в целом. Это очень понятно с человеческой точки зрения, поэтому важно подчеркнуть: ни у меня, как у министра внутренних дел, ни у эстонского государства нет цели гнать на фронт живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста.

Этот вопрос возник в первую очередь по двум основным причинам - во-первых, уже несколько месяцев EKRE использует свою риторику, пытаясь разжечь ненависть к украинским военным беженцам, которые скрываются здесь от мобилизации. Вопрос встал еще острее, когда в Украине начались дискуссии о том, как и где найти дополнительные силы для фронта - ведь война была трудной, долгой и изнурительной.