СТУДЕНАЯ ЗИМНЯЯ ПОРА ⟩ В новогоднюю ночь местами будет до 23 градусов мороза

В ночь на субботу ожидается преимущественно облачная погода, дожди и мокрый снег, местами туман. Ветер преимущественно юго-западный и южный, 3-9, на западном побережье порывами 12 м/с.

Днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, в Северной Эстонии снег, вечером метель. Местами туман. Ветер переменных направлений, 2-8, к вечеру сменит направление на северное и северо-восточное и усилится на северной части материка до 5-10, на побережье порывами 15 м/с.

Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла, в Северной Эстонии вечером понизится от нуля до 4 градусов мороза.

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, на северном побережье метель, до полуночи на островах и в южных уездах также небольшой мокрый снег и дожди. Ветер северо-восточный и северный, 4-10, на северном побережье порывами 15 м/с.

Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер северный и северо-восточный, 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 1-8 градусов мороза, днем 3-9 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса мороза.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 3-9, на побережье порывами 14 м/с.

Днем начиная с юго-запада страны облачность уплотнится, на островах после полудня снег. Ветер восточных направлений, 5-11, на побережье порывами 15, на побережье островов до 17 м/с.

Температура воздуха ночью 9-18, на островах и западном побережье до 5 градусов мороза, в восточных уездах температура понизится местами до 23 градусов мороза, днем 10-19, на островах до 6 градусов мороза.