В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе двух человек

В пятницу, 29 декабря, в 23.25 на Тартуском шоссе, 86, по предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 44-летний мужчина, наехал на людей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходов - 18-летнего юношу и 15-летнюю девушку - доставили в больницу, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Еще одно ДТП произошло в 15.31 на перекрестке улиц Смуули-теэ и Петербури-теэ: 27-летний мужчина на автомобиле Land Rover Range Rover проигнорировал требования дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем Mercedes-Benz Citan, которым управляла 38-летняя женщина. Подробнее об аварии читайте здесь.