Вопрос читателя: может ли потенциальный работодатель на собеседовании спрашивать о моих хобби?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

«Во время собеседования работодатель может требовать от соискателя работы только те данные, в отношении которых у него есть обоснованный интерес. Это означает, что интерес может быть непосредственно связан со способностью выполнять рабочие задачи.

Как правило, у работодателя нет права спрашивать о семейном положении, наличии детей, планировании семьи, о прохождении военной службы, религиозных или политических взглядах, убеждениях, сексуальной ориентации, состоянии здоровья и инвалидности. Но это не означает, что соискатель работы сам не может рассказать о количестве детей или поделиться другой информацией о своей личной жизни. Когда работодатель задает вопрос, он должен обосновать, почему эти сведения ему необходимы и как они связаны с работой.

Что касается хобби, то в принципе тут у работодателя нет обоснованного интереса, но все зависит от конкретного случая. Вопрос о хобби должен быть объективно обоснован и связан с требованиями должности. Например, вы как работодатель не можете спросить о хобби и сделать вывод, что если соискатель работы любит на выходных кататься на лыжах, то из-за травм он будет часто брать больничный.

Есть работодатели, которые объясняют вопросы о хобби тем, что увлечения могут характеризовать соискателя работы, например, его способность работать в команде или новаторство. Но и такое объяснение, как правило, нельзя назвать обоснованным интересом.

О хобби можно спрашивать, если должность предполагает общественный интерес к личности работника и он должен быть для других примером, например, директор школы. В таком случае интерес должен ограничиваться выявлением только тех увлечений, которые несовместимы с должностью по общепринятым в обществе моральным критериям».