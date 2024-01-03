ЯН ЛЕВЧЕНКО ⟩ Совсем российский новый год – и на ETV+? Не гоните лошадей!

Михаил Кылварт выходит на сцену. Фото: скриншот видео

Тогда как музыка, напротив, даже порадовала. Я, разумеется, не хочу сказать, что слушаю этих исполнителей в своей обыденной жизни. Но репертуар новогодних концертов – это особый феномен сопровождения праздничного застолья. И, на мой взгляд, ничего более. Сначала, когда все только начинают есть и пить, звучит проверенная эстрада с узнаваемыми мелодиями. Потом, чтобы все за столом поговорили, приходит время бледного джаза и такой же сонной поп-классики. Шутки юмора ведущих, милые глупости приглашенных гостей, не боящихся позора, - все это тоже до полуночи, до проникновенной, как заведено в Эстонии, речи президента…

Не знаю, что именно Андрей Кузичкин успел посмотреть из собственно музыкальной части. Потому что много чаще, чем раньше, после полуночи звучали огненные рок-н-роллы The Tri-Tones, прозрачные танцевальные песенки Masha Ye и тяжелый гитарный рок Pale Alison – уже безо всяких скидок молодежного состава из Нарвы, который, может, и не поражает воображение, но качает честно.

Да, без ностальгической эстрады не обошлось и на втором, и на третьем часе телевизионного праздника. Но других зрителей у нас тут нет, чего бы ни хотела взыскательная критика. Всем им нужно дать хоть что-то знакомое, вызывающее простенькую радость узнавания. Причем заметьте – силами только местных исполнителей. Кто-то скажет: провинциальный уровень. А я скажу – это равенство разных уровней. Живое, неоднородное и поэтому развивающееся.

Кстати, если уж что и могло вызвать (или вызвало?) гнев сторонников европейского курса, так это шедший встык с «Новогодней ночью на ETV+» концерт-довесок. Точнее, его финал, когда поющий по-английски Уку Сувисте зачем-то завел «Траву у дома», а вышедшая следом Анне Вески подтвердила, что «позади крутой поворот». Не знаю, что бы я думал, смотри я такое в реальном времени. Но в отложенной перспективе не могу отделаться от образа самого себя, мирно спящего под это дело среди недоеденных салатов и досуха выпитых напитков. Советская эстрада – она для подкорки, когда уже ничего не соображаешь…