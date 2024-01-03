В Лапландии на горнолыжном курорте под лавиной погибла мать, ребенка все еще ищут

Как сообщает полиция, двое лыжников попали во вторник под лавину, сошедшую на сопке Паллас в Муонио. Один из них был найден мертвым, второго все еще ищут.

Под лавиной остались мать и несовершеннолетний ребенок. Они находились в этом районе в лыжном походе.

Лыжники позвонили в службу спасения во вторник вечером, когда у них возникли проблемы из-за плохой погоды и видимости. В регионе дул сильный ветер, было около 23 градусов мороза.

Мать была найдена мертвой под лавиной во вторник около 22:00, сообщает полиция. Поиски ребенка продолжаются.

Погодные условия в Лапландии сейчас довольно суровые: синоптики сообщают о сильных морозах, доходящих местами до минус 26-29 градусов. Мороз ощущается сильнее из-за ветра.