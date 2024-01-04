Политолог: в соцдемах Ратас может претендовать на евромандат и лидерство, у реформистов – на пост еврокомиссара

– Он разделял эту позицию, пока был председателем партии. Ратас пытался всеми способами удержать партию от раскола, несмотря на существующие мировоззренческие разногласия. Сейчас он уже проигравшая сторона, больше не председатель, поэтому смело высказывает свое мнение.

– Сейчас Ратас разваливает партию?

– По-моему, да. Он хочет уйти громко. Удивительно, что Ратас не ушел уже в ноябре-декабре. За это время многие политики покинули центристские ряды. После ухода Ааба и Кийка он просто лишится почвы под ногами. Полагаю, что вслед за тройкой видных эстонских политиков из партии выйдет очень много рядовых членов, представляющих крыло Ратаса-Кийка.

– Ратас осознал, что в рядах центристов он проиграет Тоом на евровыборах?

– Абсолютно. Ему там больше делать нечего. Как ни крути, при Михаиле Кылварте Центристская партия будет русской, она продолжит бороться за русские голоса.

Часто можно услышать, что лидером центристов избрали русского, у которого нет шансов стать премьер-министром и т.д. Отмечу, что когда Евгений Осиновский возглавил соцдемов, никто не покинул партию.

– Но рейтинги соцдемов резко вверх не пошли. По прошествии определенного времени ему даже пришлось оставить пост министра социальных дел, чтобы спасать рейтинги партии перед приближающимися выборами. Да, и премьер-министром он так и не стал…