Политолог: в соцдемах Ратас может претендовать на евромандат и лидерство, у реформистов – на пост еврокомиссара

Изменения в рейтингах других партий сложно прогнозировать. После скандала с мужем Каи Каллас мы вошли в такую турбулентную зону нашей политики, в которой за последние 32 года еще не бывали.
Рейтинги Isamaa скакнули с 7% до 25% (реформисты продемонстрировали после выборов почти двукратное падение рейтингов – прим.ред.).
– К чему приведет война Андруса Ансипа против Каи Каллас, настаивающего на смене председателя Партии реформ?
– Это тоже новая пьеса в политике. Особенно, если учитывать, что до скандала с мужем Каи Каллас шесть-семь лет Ансип просто молчал. От политика уровня Ансипа хотелось бы услышать сразу предложения, на кого сменить Каллас.
– Может ли дело дойти до раскола в Партии реформ?
– Хороший вопрос. До недавнего заявления Ансипа я не думал, что возникнет раскол. Теперь не удивлюсь, если реформисты начнут делиться на два лагеря.
– Кто может возглавить оппозицию Кае Каллас?
– Есть и Кристен Михал, и другие кандидаты. Может, появятся новые имена. Кая Каллас в свое время тоже была политиком-сюрпризом в партии.
– Повлияет ли недовольство общества на политику правящих партий? Каково это править на фоне такого недовольства?
– Стойкости Каи Каллас можно просто удивляться.
– Кая Каллас вновь подтвердила, что хочет остаться премьером на все четыре года, чтобы насладиться плодами своего труда, а Сийм Каллас заявил, что Кая должна быть премьером, дабы сидеть за одним столом с Макроном и Шольцем…