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Политолог: в соцдемах Ратас может претендовать на евромандат и лидерство, у реформистов – на пост еврокомиссара

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Уходом трех видных центристов дело не ограничится
  • Ратас разваливает партию, Тоом ему не обойти
  • Война Ансипа против Каллас – новая пьеса

К чему приведет война Андруса Ансипа с Кайей Каллас и Юри Ратаса – с Яной Тоом? Напомним, что первый настаивает на смене председателя Партии реформ, а второй – на недопуске Тоом к выборам в Европарламент.

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире политолог Пеэтер Тайм.

Выдержки из беседы:

– Две большие партии явно штормит. Вслед за войной Ратаса против Тоом, а Ансипа – против Каллас, последовали заявления Танеля Кийка и Юри Ратаса об их готовящемся уходе из Центристской партии. Сообщается, что их примеру последует и Яак Ааб. К чему всё это может привести?

– Мой осенний прогноз о чистке в рядах центристов оправдался. Эстонское крыло центристов покидает партию. Раскол дал о себе знать. Очевидно, что он обусловлен не вопросом национальности или русского языка, а разностью мировоззрений. Убежден, что крыло Михаила Кылварта представляет собой так называемый русский мир с несколько иным отношением к нашему восточному соседу и агрессии России против Украины.

– В чем именно это выражается?

– Они слишком округло высказываются против войны и агрессии.

– Кылварт неоднократно бывал в Украине…

– Это да, но… даже когда в различных дебатах Кылварт осуждает концлагеря, он ничего не говорит про ГУЛАГи. Это мировоззренческий вопрос. Близкая соратница председателя центристов Яна Тоом олицетворяет собой неоднозначное отношение к агрессии России против Украины.

– Юри Ратас настаивает на недопуске Яны Тоом к евровыборам, что диссонирует с его более ранними заявлениями в статусе председателя о том, что Тоом может финансировать судебные споры высланных из Эстонии лиц, поскольку у нас правовое государство, каждый волен обращаться в суд, и это нормально. Откуда такая непоследовательность в заявлениях?

– Он разделял эту позицию, пока был председателем партии. Ратас пытался всеми способами удержать партию от раскола, несмотря на существующие мировоззренческие разногласия. Сейчас он уже проигравшая сторона, больше не председатель, поэтому смело высказывает свое мнение.

– Сейчас Ратас разваливает партию?

– По-моему, да. Он хочет уйти громко. Удивительно, что Ратас не ушел уже в ноябре-декабре. За это время многие политики покинули центристские ряды. После ухода Ааба и Кийка он просто лишится почвы под ногами. Полагаю, что вслед за тройкой видных эстонских политиков из партии выйдет очень много рядовых членов, представляющих крыло Ратаса-Кийка.

– Ратас осознал, что в рядах центристов он проиграет Тоом на евровыборах?

– Абсолютно. Ему там больше делать нечего. Как ни крути, при Михаиле Кылварте Центристская партия будет русской, она продолжит бороться за русские голоса.

Часто можно услышать, что лидером центристов избрали русского, у которого нет шансов стать премьер-министром и т.д. Отмечу, что когда Евгений Осиновский возглавил соцдемов, никто не покинул партию.

– Но рейтинги соцдемов резко вверх не пошли. По прошествии определенного времени ему даже пришлось оставить пост министра социальных дел, чтобы спасать рейтинги партии перед приближающимися выборами. Да, и премьер-министром он так и не стал…

– Сказались не совсем правильные политические решения, вследствие которых жители Эстонии ринулись в Латвию за алкоголем. Это и сыграло свою роль.

– Каковы шансы Ратаса избраться в Европарламент под знаменами других партий? Он подастся к социал-демократам или в партию Isamaa?

– Это самая большая интрига. Это будет не рядовой переход, поскольку речь идет о бывшем премьер-министре, мастодонте политики, деятеле высокого ранга. Наверняка, любая партия хотела бы его заполучить к себе. И вряд ли он удовлетворится рядовой ролью. Будь это Isamaa, соцдемы или «Ээсти 200».

– Думаете, он пойдет спасать нынешних аутсайдеров рейтингов – партию «Ээсти 200»?

– Дело не в рейтингах. Ратас умеет создать пену вокруг. Наверняка, он рассчитывает на высокие посты в новой партии. И вопрос именно в этом – какая из партий предоставит ему важную роль.

– Велики ли шансы Ратаса получить евромандат в списке соцдемов, где будут баллотировать звезды партии Марина Кальюранд и Катри Райк?

– Трудно прогнозировать. По моей оценке, Ратас в конечном итоге отдаст предпочтение соцдемам и перейдет именно в эту партию.

– И какую же важную позицию ему могут предложить в этой партии?

– Не ниже второго номера в списке кандидатов на выборах в Европарламент и не ниже вице-председателя партии на ближайшем съезде соцдемов. Он может замахнуться и на место Лаури Ляэнеметса. В Isamaa такой вариант исключен.

– Как вероятный уход Ратаса, Ааба и Кийка отразится на рейтингах Центристской партии и тех партий, которые они предпочтут?

– Соцопросы показывают, что поддержка центристов среди эстоноязычных избирателей составляет 2-3%, а русскоязычных – около 50%. Рейтинг будет держаться на голосах неэстонцев.

Изменения в рейтингах других партий сложно прогнозировать. После скандала с мужем Каи Каллас мы вошли в такую турбулентную зону нашей политики, в которой за последние 32 года еще не бывали.

Рейтинги Isamaa скакнули с 7% до 25% (реформисты продемонстрировали после выборов почти двукратное падение рейтинговприм.ред.).

– К чему приведет война Андруса Ансипа против Каи Каллас, настаивающего на смене председателя Партии реформ?

– Это тоже новая пьеса в политике. Особенно, если учитывать, что до скандала с мужем Каи Каллас шесть-семь лет Ансип просто молчал. От политика уровня Ансипа хотелось бы услышать сразу предложения, на кого сменить Каллас.

– Может ли дело дойти до раскола в Партии реформ?

– Хороший вопрос. До недавнего заявления Ансипа я не думал, что возникнет раскол. Теперь не удивлюсь, если реформисты начнут делиться на два лагеря.

– Кто может возглавить оппозицию Кае Каллас?

– Есть и Кристен Михал, и другие кандидаты. Может, появятся новые имена. Кая Каллас в свое время тоже была политиком-сюрпризом в партии.

– Повлияет ли недовольство общества на политику правящих партий? Каково это править на фоне такого недовольства?

– Стойкости Каи Каллас можно просто удивляться.

– Кая Каллас вновь подтвердила, что хочет остаться премьером на все четыре года, чтобы насладиться плодами своего труда, а Сийм Каллас заявил, что Кая должна быть премьером, дабы сидеть за одним столом с Макроном и Шольцем…

– Формально причин для ее ухода нет. Кая Каллас опирается на результаты мартовских выборов. Думаю, что чисто психологически ей все же нелегко: рейтинги партии снижаются, а проценты недовольства Каей Каллас увеличиваются.

– Кто, если не Кая Каллас, займет пост еврокомиссара, сменив Кадри Симсон?

– Трудно ответить. Учитывая такое количество переходов из партии в партию, не удивлюсь, если на это место будет назначен кто-то из перебежчиков. Например, Юри Ратас, если он перескочит в реформисты.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: раздор в крупнейших партиях усиливается? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: раздор в крупнейших партиях усиливается? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Madis Veltman
  • К чему может привести противостояние в двух больших партиях? 
  • Кто может возглавить оппозицию Кае Каллас в Партии реформ?
  • Повлияет ли недовольство общества на политику правящих партий?
  • Есть ли быстрые решения по выводу экономики из кризиса?
  • Могут ли заявления Юри Ратаса привести к его уходу из Центристской партии?
  • Кто последует за экс-председателем центристов?
  • Каковы шансы Ратаса на евровыборах в составе разных партий?
  • Стоит ли расценивать евровыборы как референдум о доверии правящим партиям?
  • Кто, если не Кая Каллас, которая хочет оставаться премьером все четыре года, займет пост еврокомиссара от Эстонии? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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