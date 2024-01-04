Сильный мороз вынуждает лыжников оставаться дома

В Отепя в четверг и пятницу прогнозируется 20-24 градуса мороза – и это в дневное время – из-за чего федерация сообщила, что проведение чемпионата переносится на 20-21 января.

Что касается самих соревнований, то с этого сезона в качестве нововведений предусмотрены отдельные соревновательные классы как для любителей, так и для сениоров.

В конце января в Техванди будут объявлены чемпионы Эстонии в гонках на длинные дистанции (раздельный старт на 10 км, классическая и произвольная техника). Кроме того, 9 марта во время марафона в Хаанья будет выявлен чемпион лыжного марафона этого года.