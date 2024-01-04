В лютый мороз Нарва осталась без отопления!

В одной из нарвских Facebook-групп люди начали делиться своими переживаниями. «Раху 26, нет горячей воды, начинаем мёрзнуть», «У всех отключили, у нас тоже воды горячей нет», «В районе вокзала тоже батареи все холодные» - делятся нарвитяне. Жители домов с газовым отоплением на зависть многим пишут о том, что у них дома все в порядке и тепло.

Ситуация связана с тем, что произошла авария на Балтийской электростанции. Мэр города Нарвы Олег Карпиков заявил Rus.Delfi, что инцидент произошел в 5:20 утра , но уже в 9:40 аварию ликвидировали. Полностью отопление должно быть восстановлено к середине дня.

По информации Eesti Energia, в резервную котельную попала вода из трубы, которую прорвало на улице, поэтому котельную пришлось перезапускать, а подача тепла была ограничена на некоторое время.

AS Narva Soojusvõrk отметил, что беспокоиться больше не о чем, а 99% нарвитян уже снова в тепле. «Зима есть зима», - добавил Narva Soojusvõrk.