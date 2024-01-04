Эксперты объяснили, как пережить экстремальные морозы и не остаться без автомобиля

После прихода арктического холода эстонские водители в соцсетях начали массово просить о помощи - например, чтобы завести автомобиль. Мы опросили экспертов, чтобы узнать, как в такой мороз без проблем и задержек доехать до пункта назначения, а весной не попасть на дорогостоящий ремонт.
«Холодная погода влияет на срок службы аккумулятора. С новым аккумулятором ничего не случится при температуре -25 градусов. Однако если аккумулятор успел прослужить вам несколько лет, могут случиться неприятные сюрпризы», - сказал автомеханик сервиса Fixus в Мустамяэ Маргус Тремпи. Тем не менее, он не рекомендует снимать аккумулятор и заносить его в помещение.
«Современные автомобили оснащены множеством электрических систем, которые сбиваются при отключении электричества. Некоторые модели автомобилей вообще нельзя отключать или подключать без помощи специалиста», - сказал Тремпи. По его словам, также и «прикуривание» может в определенных случаях закончиться плачевно.
«Лучше всего подзаряжать аккумулятор у дома или в течение рабочего дня. В продаже есть небольшие зарядные устройства, которые сами отключаются при достижении нужного уровня заряда», - объяснил он.
Он также предостерег от езды на холодном моторе. «Сейчас пропагандируется обратный подход, но при температуре -20 и ниже стоит дать автомобильному маслу немного разжижиться», - сказал Тремпи.
По его словам также возникают проблемы с амортизаторами. «Если при начале движения вы чувствуете, что автомобиль катится, как по деревянному брусу, значит, влага, попавшая в масло амортизатора, замерзла. Тут уж ничего не поделаешь. В лучшем случае, вам удастся ехать спокойно и масло разогреется достаточно, чтобы амортизатор заработал и его не пришлось менять».
Автомеханик из сервиса Carstop, Йоонас Пыльд, также подтвердил, что во время морозов жители Эстонии начали больше обращаться из-за проблем с запуском автомобиля. «Если на машине совершается очень короткая поездка, например, в детский сад или на работу, и за это короткое время генератор не успевает достаточно зарядить аккумулятор, то следующий запуск мотора может оказаться неудачным», - объяснил Пыльд и также порекомендовал иметь под рукой портативное зарядное устройство.
«Стоит убедиться, что системы запуска автомобиля, такие как свечи зажигания или топливный фильтр, находятся в хорошем рабочем состоянии», - подчеркнул он. Пыльд добавил, что во время экстремальных морозов серьезные проблемы могут возникнуть и у электромобилей. - «В такую погоду они имеют меньший запас хода из-за высокого энергопотребления, а также иногда случаются проблемы с обогревом салона и другие проблемы, связанные с особенностями электроники».
Советник по обслуживанию автосервиса Autoekspert Лехо Мягисмаа тоже подтвердил, что во время морозов клиентов стало больше и проблемы возникают не только с аккумуляторами. «В такой мороз сломаться может все что угодно, но у дизельных машин часто возникают проблемы со свечами накаливания. В таком случае мотору очень сложно запуститься», - сказал он.
Мягисмаа также подчеркнул, что в машины многих жителей Эстонии залита зимняя жидкость омывателя, которая рассчитана на температуру до -20 градусов, но в некоторых регионах страны температура в последнее время была ниже и жидкость может замерзнуть. «В некоторых местах есть в продаже жидкость омывателя для температуры до -40 градусов. Также можно попробовать залить в бочок концентрат», - объяснил Мягисмаа.
А если жидкость уже замерзла? «Нужно поставить машину в теплое место», - ответил он, но добавил, что не у всех водителей есть такая возможность. Однако жидкость омывателя не замерзает мгновенно: поначалу она превращается в киселеобразную субстанцию. Поэтому во время морозов за ней лучше приглядывать. «Если жидкость окончательно замерзла, это может закончиться поломкой», - заключил Мягисмаа.