Эксперты объяснили, как пережить экстремальные морозы и не остаться без автомобиля

«Холодная погода влияет на срок службы аккумулятора. С новым аккумулятором ничего не случится при температуре -25 градусов. Однако если аккумулятор успел прослужить вам несколько лет, могут случиться неприятные сюрпризы», - сказал автомеханик сервиса Fixus в Мустамяэ Маргус Тремпи. Тем не менее, он не рекомендует снимать аккумулятор и заносить его в помещение.

«Современные автомобили оснащены множеством электрических систем, которые сбиваются при отключении электричества. Некоторые модели автомобилей вообще нельзя отключать или подключать без помощи специалиста», - сказал Тремпи. По его словам, также и «прикуривание» может в определенных случаях закончиться плачевно.

«Лучше всего подзаряжать аккумулятор у дома или в течение рабочего дня. В продаже есть небольшие зарядные устройства, которые сами отключаются при достижении нужного уровня заряда», - объяснил он.

Он также предостерег от езды на холодном моторе. «Сейчас пропагандируется обратный подход, но при температуре -20 и ниже стоит дать автомобильному маслу немного разжижиться», - сказал Тремпи.

По его словам также возникают проблемы с амортизаторами. «Если при начале движения вы чувствуете, что автомобиль катится, как по деревянному брусу, значит, влага, попавшая в масло амортизатора, замерзла. Тут уж ничего не поделаешь. В лучшем случае, вам удастся ехать спокойно и масло разогреется достаточно, чтобы амортизатор заработал и его не пришлось менять».