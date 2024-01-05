На этой неделе в Эстонии наблюдается арктический холод, который особенно опасен более беззащитным слоям общества. Спасатели заявили, что начали чаще проверять места, где могут собираться бездомные, а полиция просит жителей немедленно сообщать о спящих на улице людях.
Для подписчиков
Мороз не щадит никого: в ночлежках бездомным оказывают медпомощь, а в заброшенных домах возникают пожары
«Некоторые клиенты прибыли в приют с простудой и им была оказана медицинская помощь», - сказала руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Столфат. По ее словам, в приюте бездомные получили необходимую теплую одежду и обувь.