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Мороз не щадит никого: в ночлежках бездомным оказывают медпомощь, а в заброшенных домах возникают пожары

Александер-Марк Каппи
, репортер-редактор
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Бездомный. Иллюстративное фото.
Бездомный. Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi

На этой неделе в Эстонии наблюдается арктический холод, который особенно опасен более беззащитным слоям общества. Спасатели заявили, что начали чаще проверять места, где могут собираться бездомные, а полиция просит жителей немедленно сообщать о спящих на улице людях. 

«Некоторые клиенты прибыли в приют с простудой и им была оказана медицинская помощь», - сказала руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Столфат. По ее словам, в приюте бездомные получили необходимую теплую одежду и обувь. 

«В связи с морозами количество клиентов немного увеличилось», - подчеркнула она и добавила, что в связи с морозом их приют сейчас работает круглосуточно. Обычно бездомные могут находиться там с шести вечера до девяти утра. 

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