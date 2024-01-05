Мороз не щадит никого: в ночлежках бездомным оказывают медпомощь, а в заброшенных домах возникают пожары

«Некоторые клиенты прибыли в приют с простудой и им была оказана медицинская помощь», - сказала руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Столфат. По ее словам, в приюте бездомные получили необходимую теплую одежду и обувь.

«В связи с морозами количество клиентов немного увеличилось», - подчеркнула она и добавила, что в связи с морозом их приют сейчас работает круглосуточно. Обычно бездомные могут находиться там с шести вечера до девяти утра.