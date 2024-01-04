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В южных и западных районах Эстонии занесены дороги, ночью снегопад придет и на север страны

BNS
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Предстоящей ночью много снега выпадет и на севере Эстонии.
Предстоящей ночью много снега выпадет и на севере Эстонии. Фото: Konstantin Sednev

Транспортный департамент предупреждает, что в четверг вечером в северном направлении распространяются снегопады, на дорогах поземка, в Западной и Южной Эстонии дороги переметены.

Во второй половине дня в четверг основные и опорные шоссе преимущественно сухие или влажные от реагентов, в Западной и Южной Эстонии трассы переметены снегом или между полосами движения гололедица. На дорогах метели и поземка.

По прогнозу погоды вечером и в ночь на пятницу облачность уплотнится, снегопады распространятся в северном направлении, на побережье метель. В Южной Эстонии может выпасть 20-25 см снега. Сохранится очень морозная погода, в cеверо-восточной части Эстонии - до 26 градусов мороза.

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