В южных и западных районах Эстонии занесены дороги, ночью снегопад придет и на север страны

Транспортный департамент предупреждает, что в четверг вечером в северном направлении распространяются снегопады, на дорогах поземка, в Западной и Южной Эстонии дороги переметены.
Во второй половине дня в четверг основные и опорные шоссе преимущественно сухие или влажные от реагентов, в Западной и Южной Эстонии трассы переметены снегом или между полосами движения гололедица. На дорогах метели и поземка.
По прогнозу погоды вечером и в ночь на пятницу облачность уплотнится, снегопады распространятся в северном направлении, на побережье метель. В Южной Эстонии может выпасть 20-25 см снега. Сохранится очень морозная погода, в cеверо-восточной части Эстонии - до 26 градусов мороза.