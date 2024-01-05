Ляэнеметс: демарш центристов окажет значительное влияние на эстонскую политику

По мнению председателя Социал-демократической партии (СДПЭ) Лаури Ляэнеметса, решение видных центристов присоединиться к социал-демократам окажет значительное влияние на эстонскую политику.
Вступление депутатов Рийгикогу Танеля Кийка, Яака Ааба, Эстер Карузе и Андре Ханимяги в Социал-демократическую партию окажет серьезное влияние на весь политический ландшафт Эстонии, считает лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс.
«При поддержке новых членов партии вырастет роль социал-демократов в отстаивании в обществе солидарности и равных возможностей. Мы стали ведущей политической силой, уравновешивающей правые партии», – отмечает Ляэнеметс.
По его словам, стабильный рейтинг социал-демократов и вступление в ряды партии новых членов указывают на то, что Эстонии нужна левоцентристская сила, отстаивающая интересы среднего класса и ценящая каждого жителя страны.
«Мы видим всё отчетливей, что присущий развивающимся странам уровень налогов не может обеспечить благополучие Северных стран. Облагая налогами бедных, богатым не станешь. В интересах всех жителей и семей нашей страны – более заботливое, сильное и солидарное общество», - указывает Ляэнеметс.
К социал-демократам присоединились очень опытные и видные политические деятели, которые помогут партии еще активнее влиять на политику Эстонии, констатирует он.
Танель Кийк объясняет свое решение присоединиться к социал-демократам мировоззрением и прежней деятельностью этой партии.
«Социал-демократы отстаивали солидарное здравоохранение, повышение уровня доходов людей и справедливую налоговую систему как в коалиции, так и в оппозиции. Я убежден, что Эстония нуждается в сильной Социал-демократической партии, чтобы мы могли не только на словах, но и на деле достигнуть уровня жизни Северных стран», - считает он.
«Я вижу, что в рядах социал-демократов смогу защищать интересы своих избирателей, а также те принципы и ценности, из которых я до сих пор исходил и в работе депутата Рийгикогу, и на министерском посту», – дополняет картину Кийк.
Парламентская фракция социал-демократов увеличилась, таким образом, с 9 до 13 депутатов.
Благодаря опыту и компетентности новых членов Социал-демократическая партия стала наиболее весомой политической силой Эстонии в социальной и региональной сферах, отмечается в пресс-релизе СДПЭ.
Вместе с Танелем Кийком и Яаком Аабом теперь в партии числится семеро политиков с опытом работы на посту министра социальных дел и здоровья.
«Дверь социал-демократов открыта для всех новых членов, кто разделяет наше мировоззрение и хочет на уровне государства или местного самоуправления вносить свой вклад в солидарное развитие нашего общества и обеспечение равных возможностей всем и каждому», – подчеркивает лидер партии Лаури Ляэнеметс.