Ляэнеметс: демарш центристов окажет значительное влияние на эстонскую политику

Вступление депутатов Рийгикогу Танеля Кийка, Яака Ааба, Эстер Карузе и Андре Ханимяги в Социал-демократическую партию окажет серьезное влияние на весь политический ландшафт Эстонии, считает лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

«При поддержке новых членов партии вырастет роль социал-демократов в отстаивании в обществе солидарности и равных возможностей. Мы стали ведущей политической силой, уравновешивающей правые партии», – отмечает Ляэнеметс.

По его словам, стабильный рейтинг социал-демократов и вступление в ряды партии новых членов указывают на то, что Эстонии нужна левоцентристская сила, отстаивающая интересы среднего класса и ценящая каждого жителя страны.

«Мы видим всё отчетливей, что присущий развивающимся странам уровень налогов не может обеспечить благополучие Северных стран. Облагая налогами бедных, богатым не станешь. В интересах всех жителей и семей нашей страны – более заботливое, сильное и солидарное общество», - указывает Ляэнеметс.

К социал-демократам присоединились очень опытные и видные политические деятели, которые помогут партии еще активнее влиять на политику Эстонии, констатирует он.

Танель Кийк объясняет свое решение присоединиться к социал-демократам мировоззрением и прежней деятельностью этой партии.