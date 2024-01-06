Время коммента ⟩ Православное рождество – симптом осажденной крепости?

Когда после крушения СССР с православия был окончательно сняты все запреты, оно превратилось в оплот сначала осторожного, а затем все более решительного консерватизма. Считалось, что Россия «бездумно» заимствовала западный образ жизни, который церковь объявляла чуждым. В этом смысле она подхватила упавшее красное знамя. Только теперь на нем был лик не Ленина, но Христа. Те, кого удручало «засилие» заграничных свобод, могли обрести «подлинные» ценности, обратившись в ближайший восстановленный или только что построенный на средства губернатора храм.

Процессия священнослужителей в честь дня Св. Кирилла и Мефодия. Москва, 24 мая 2011. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Дальше все шло по нарастающей. Православие делалось все больше с кулаками. Кроткого на вид патриарха Алексия сменил бодрый и боевитый Кирилл (Владимир Гундяев). Рождество оказалось в ряду тех праздников, с помощью которых «русский мир» утверждал свою особость. Оно стало ритуалом, который скорее разъединяет, чем объединяет людей, называющих себя христианами.

Если на рубеже 1990-х и 2000-х российские обыватели праздновали Рождество два раза и часто шутили на этот счет, то после окончательного возвращения Путина в Кремль в 2012 году декабрь до самого Нового года сделался подчеркнуто будничным. Зато и без того длинные новогодние каникулы, введенные в 2005 году (второй срок Путина), в 2013-м впервые продлились до 8 января – второго дня православного Рождества. Сырьевая страна с преобладанием госслужащих могла позволить себе отдохнуть вдоволь и встретить Рождество в нужной кондиции.

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, митрополит Калининградский. Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP