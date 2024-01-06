Воскресенье в Эстонии будет по-прежнему очень морозным

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. На северном побережье местами пройдет небольшой снег. Ветер преимущественно восточный - северо-восточный, 1-7, в районе Рижского залива до 9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью 19-26, местами до 29 градусов мороза, на побережье 10-15 градусов ниже нуля.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер преимущественно северных направлений, 1-6 м/сек. Без существенных осадков, видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 22-25 градусов мороза.

В воскресенье днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-6, в районе Рижского залива северо-восточный, 5-9, порывами 13 м/сек. Вечером ветер ослабеет. Температура воздуха днем 9-16, в Южной Эстонии 17-22 градуса мороза.

На Чудском озере в воскресенье ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Преимущественно без осадков, видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха днем 18-21 градус мороза.