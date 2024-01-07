Полезно знать: как предотвратить промерзание водопроводных труб

С наступлением холодов увеличивается вероятность промерзания водопроводных труб. Наиболее опасным периодом, когда следует обратить на это особое внимание, является перемена погоды, когда за волной холодов следует повышение температуры воздуха.
Образующийся при повышении температуры водный конденсат на поверхности трубопровода способствует охлаждению внутренней поверхности трубы и воды в трубе. Аналогичный процесс происходит и с землей в период таяния снега, и сохраняется риск промерзания. В период оттепели, когда на земле образуется слой воды из растаявшего снега, температура промерзания грунта может еще больше снизиться. Это означает, что если, например, во время сильного мороза точка промерзания грунта составляла около 1,10 метра, то после оттепели она уже на 10 сантиметров глубже, то есть находится на глубине 1,20 метра.
Эстонский союз предприятий водного хозяйства советует, что предпринять при промерзании труб
- В сельских домах и других зданиях, в которых вода и отопление не используются каждый день, убедитесь, что кран на участке или насос в колодце закрыт, а из труб слита вода (включая бойлер, смывной бачок унитаза и слив, слив раковины и другие водные узлы).
- В зданиях, находящихся в эксплуатации, проверьте все водопроводные трубы и убедитесь, что они не замерзли снаружи. Утеплите трубы там, где на них может влиять внешняя температура.
- Также учитывайте влажность и сквозняки. Влага снижает сохранение тепла, а сквозняки ускоряют промерзание труб. Поэтому проверяйте, чтобы окна и двери подвалов были плотно закрыты и при необходимости утеплены.
- Помните, что водомер также нельзя оставлять на морозе, так как холод снижает его надежность. Температура вокруг водомера не должна опускаться ниже двух градусов.
- Если трубы уже холодные и нет возможности немедленно их согреть, в качестве кратковременной меры можно оставить водопроводный кран приоткрытым, чтобы обеспечить циркуляцию воды в трубах, что снижает скорость их промерзания. Однако это - кратковременная экстренная мера!
- Если трубы уже промерзли, необходимо определить, откуда пришел холод. Если это не случай сильного промораживания, начните медленно нагревать трубы безопасными способами. Например, подходящим инструментом для этого является тепловентилятор. Однако следует соблюдать осторожность, поскольку лед при таянии расширяется и может привести к разрыву трубы.
- Если промерзание труб обширное, обратитесь за помощью в сантехническую компанию.