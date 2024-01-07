Полезно знать: как предотвратить промерзание водопроводных труб

Образующийся при повышении температуры водный конденсат на поверхности трубопровода способствует охлаждению внутренней поверхности трубы и воды в трубе. Аналогичный процесс происходит и с землей в период таяния снега, и сохраняется риск промерзания. В период оттепели, когда на земле образуется слой воды из растаявшего снега, температура промерзания грунта может еще больше снизиться. Это означает, что если, например, во время сильного мороза точка промерзания грунта составляла около 1,10 метра, то после оттепели она уже на 10 сантиметров глубже, то есть находится на глубине 1,20 метра.