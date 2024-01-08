ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Кажется, что локомотив несется в бездну»: жители Таллинна о кризисе в Центристской партии

Кюли. Фото: Кадр из видео

Галина: «Я не вижу ошибок у Кылварта. Исход членов из партии - это их решение. Мне он нравится как мэр Таллинна, что он делает для жителей. Я думаю, это правильно».

Нужна ли Эстонии Центристская партия?

Галина: «Конечно. Чем больше партий, тем больше демократии».

Надежда: «Нужна. Я думаю, что только эта партия как-то поддерживает русских. Мы тоже здесь работаем, мы любим Эстонию, а создается такое впечатление, что от нас хотят отделаться».

Роман: «Центристская партия в свое время была одна из лидеров. Партия реформ и Центристская партия были двумя локомотивами. И, в принципе, если это так и продолжалось… Все проходит, все изменяется. Время покажет - если она нужна, то она останется, если не нужна, она уйдет. Здесь побеждает сильнейший».

Роман. Фото: Кадр из видео

Игорь: «Я думаю, да. Я не разбираюсь в политике, но думаю, что нужна».

Владимир: «Да. Как противовес другим».

Есть ли шанс спасти Центристскую партию, если убедить Яну Тоом не баллотироваться на выборах в Европарламент?

Владимир: «Там тоже двояко все. Яна Тоом уже начала смотреть в другую сторону. Мне кажется, она хочет к социал-демократам или к другим переметнуться».

Надежда: «Я не могу сказать. Я так четко не интересовалась этой проблемой».