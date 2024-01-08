Центристская партия переживает, пожалуй, глубочайший кризис в своей истории: в пятницу, 5 января, шестеро членов Рийгикогу вышли из партии. Rus.Postimees спросил у жителей Таллинна, с чем может быть связан этот кризис и какое будущее ждет партию.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Кажется, что локомотив несется в бездну»: жители Таллинна о кризисе в Центристской партии
Что привело к кризису в Центристской партии?
Надежда: «Сейчас такая обстановка, что некоторые люди бояться высказывать свое мнение».
Роман: «Затрудняюсь ответить. Версий много. К этому давно шло - внутрипартийная борьба сыграла роль, а также последние выборы. Свои подковерные игры».
Галина: «Наверное, потому что Центристская партия всегда поддерживала русскоязычных жителей, а сейчас это немодно».
Кюли: «Честно, не знаю. Не слежу за политикой».
Игорь: «Не знаю, может быть это касается членов партии, их ухода».
Какие ошибки совершил Михаил Кылварт? И совершил ли он их в принципе?
Игорь: «Я думаю, нет».
Владимир: «Кылварт делает то, что говорил. Он хороший, адекватный человек. Он старается делает все, но ему все равно вставляют палки в колеса. Это все и сказывается».
Надежда: «Я сильно не интересуюсь политикой. Я поддерживаю политику Михаила Кылвата, потому что вижу по Таллинну, что здесь очень много делается для людей. Поддерживается русскоязычное население, потому что сейчас, я считаю, к нам несправедливо относятся.
Роман: «Наверное, слишком сильное сближение по русскому вопросу. Все-таки здесь мы живем в Эстонии. И не то, что кто-то главнее, но эстоноязычный электорат это насторожило, и оттолкнуло часть избирателей от Михаила Кылварта. Хотя, наверное, он действовал из лучших побуждений. Не мне судить правильно это или неправильно».
Кюли: «Я считаю, что ему следовало бы больше общаться и слушать. Возможно, из-за этого у него конфликт с другими».
Галина: «Я не вижу ошибок у Кылварта. Исход членов из партии - это их решение. Мне он нравится как мэр Таллинна, что он делает для жителей. Я думаю, это правильно».
Нужна ли Эстонии Центристская партия?
Галина: «Конечно. Чем больше партий, тем больше демократии».
Надежда: «Нужна. Я думаю, что только эта партия как-то поддерживает русских. Мы тоже здесь работаем, мы любим Эстонию, а создается такое впечатление, что от нас хотят отделаться».
Роман: «Центристская партия в свое время была одна из лидеров. Партия реформ и Центристская партия были двумя локомотивами. И, в принципе, если это так и продолжалось… Все проходит, все изменяется. Время покажет - если она нужна, то она останется, если не нужна, она уйдет. Здесь побеждает сильнейший».
Игорь: «Я думаю, да. Я не разбираюсь в политике, но думаю, что нужна».
Владимир: «Да. Как противовес другим».
Есть ли шанс спасти Центристскую партию, если убедить Яну Тоом не баллотироваться на выборах в Европарламент?
Владимир: «Там тоже двояко все. Яна Тоом уже начала смотреть в другую сторону. Мне кажется, она хочет к социал-демократам или к другим переметнуться».
Надежда: «Я не могу сказать. Я так четко не интересовалась этой проблемой».
Роман: «Сомневаюсь. Мне кажется, здесь как-то уже слишком далеко зашло. Яна Тоом - это уже следствие, а не причина. Я не думаю, что это спасло бы.
Есть ли у Центристской партии будущее?
Владимир: «Да, я надеюсь. Они, по крайней мере, переживают за русские школы, за образование».
Надежда: «Я на это очень сильно надеюсь. Хочется верить, что все-таки найдутся люди, которые будут поддерживать Кылварта».
Роман: «До вчерашнего дня еще можно было говорить, что есть будущее, а сейчас произошел такой массовый исход, что мне как-то трудно сказать. Со стороны кажется, что локомотив несется в бездну. Время покажет, но ситуация у центристов довольно тяжелая».
Игорь: «Да, я думаю, да. У них еще будет лучшее время».
Галина: «Наверно трудно, но есть. Сейчас трудные времена для нее, для всех. Как они выживут - не знаю. Но будущее должно быть, конечно».
Кюли: «Думаю, да. Все-таки за них много людей. На выборах в Рийгикогу они же набрали 15 процентов».