Потепление уже близко, но ночь на 8 января будет еще очень холодной

Об этом BNS сообщило Агентство окружающей среды, отметив, что в ночь на понедельник в Эстонии ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода. Местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7, утром на севере Эстонии усилится до 4-10, на побережье юго-западный, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью -18...-25, местами -28, на островах и побережье -9...-16 градусов.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Видимость умеренная, но возможен туман. Температура воздуха -21...-24 градуса.

В понедельник днем над всей территорией Эстонии начнется усиление облачности. По многим регионам пройдет снег. Ветер юго-западный - западный, с постепенным переходом на северо-западный, 4-10 м/сек, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха -1...-8, в Южной Эстонии -12...-17 градусов. Вечером станет несколько теплее.

На Чудском озере в понедельник днем ветер юго-западный - западный, 5-10 м/сек, ближе к вечеру северо-западный, 3-8 м/сек. Пройдет снег. Видимость от умеренной до плохой. Температура воздуха поднимется до -9...-12, вечером до -3...-5.