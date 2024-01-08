Вопрос читателя: имеет ли работодатель право требовать, чтобы работник не носил на работе кольца?

Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

«У работодателя есть право и обязанность устанавливать правила для обеспечения гигиены и безопасности труда. Основанием для установления правил гигиены и безопасности труда является анализ рисков, в котором определяются возможные риски и меры по их снижению и предотвращению.

Обычно ношение колец и других украшений не допускается тогда, когда речь идет о работе, в ходе которой кольцо может за что-то зацепиться и тем самым нанести вред здоровью работника. Например, кольцо может застрять в конструкции лестницы или кузове автомобиля и привести к травме или ампутации пальца. Также ношение ювелирных изделий запрещено в пищевой промышленности, поскольку они могут попасть в продукцию. Таким образом, есть рабочие места, которые требуют от сотрудника не носить кольца на работе, независимо от того, какие это кольца.

У работника есть право обратиться к работодателю за разъяснениями, почему конкретные правила были введены. Нельзя отказаться соблюдать правила, изложенные в анализе рисков или руководстве по технике безопасности, так как это может угрожать здоровью работника. Анализ рисков на своем рабочем месте можно посмотреть в самообслуживании Трудовой инспекции. Для просмотра анализа рисков необходимо войти на iseteindus.ti.ee с помощью ИД-карты, mobiil-ID или Smart-ID и справа выбрать Riskianalüüs».