Юри Ратас выдвинул ультиматум в связи с Яной Тоом

Бывший председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в эфире программы Terevisioon, что не собирается баллотироваться на выборах в Европарламент по одному списку с Яной Тоом (Центристская партия).
По словам Ратаса, он действительно опасается того, что партия превращается в партию русского меньшинства, а также сконцентрированной лишь на столице. «Центристская партия никогда не была нишевой партией или партией двух-трех уездов. Она всегда была большим игроком в эстонской политике», - говорит Ратас.
Роль Ратаса в Центристской партии и планы на будущее
На вопрос о том, какова роль Ратаса в партии на данный момент, он ответил, что сейчас она, возможно, еще значимее, чем была какое-то время назад.
Ратас отметил, что работа в Рийгикогу - это его основная работа, а говоря о предстоящих выборах в Европарламент заявил, что баллотироваться по одному списку с Яной Тоом не намерен. Он объяснил это тем, что их принципы и взгляды в отношении эстонско-русского вопроса не совпадают. «Это те вопросы, которые мне не подходят», - добавил он.
В то же время он подтвердил, что позиции платформы Центристской партии не изменились, однако вопрос в том, почему люди все-таки уходят: «Когда я начинаю свой рабочий день, то задаюсь вопросами, есть ли у меня вера в то, что партия продержится в политике и дальше, смогу ли я отстаивать ее ценности в эстонском обществе, смогу ли я помочь людям? Я думаю, что многие люди потеряли эту веру».
Тоом: эмоций особо нет
«Ратас сказал сегодня в интервью Terevisioon, что не видит себя в одном списке со мной на евровыборах - на одном поле, как говорится... Ну и весь этот набор, который он в последние дни регулярно набрасывает, - пишет Тоом в Facebook, комментируя заявление Ратаса. - А мне попалась фотка полуторагодичной давности - он здесь усиленно "дружится" и всячески выражает свое расположение. Я зампред, через пару месяцев окажусь вторым номером в общереспубликанском списке на выборы... Эмоций особо нет, если честно. Усталость. И помыться».
За первую неделю года из Центристской партии вышли 22 человека
Члены фракции Центристской партии Рийгикогу Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу заявили в пятницу о своем выходе из партии. Кийк, Ааб, Карузе и Ханимаги вступили в Социал-демократическую партию. Ээсмаа и Сарапуу остаются беспартийными.
В пятницу решение о выходе из Центристской партии приняли также бывший министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и руководитель секретариата фракции Центристской партии Рийгикогу Кятлин Пяэро.
Свой шаг они обосновали тем, что Центристская партия во главе с Михаилом Кылвартом так и не начала работать как единая команда, а действия Яны Тоом по компенсации судебных издержек активистов против эстонского государства не соответствовали их убеждениям.