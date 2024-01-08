Юри Ратас выдвинул ультиматум в связи с Яной Тоом

За первую неделю года из Центристской партии вышли 22 человека

Члены фракции Центристской партии Рийгикогу Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу заявили в пятницу о своем выходе из партии. Кийк, Ааб, Карузе и Ханимаги вступили в Социал-демократическую партию. Ээсмаа и Сарапуу остаются беспартийными.

В пятницу решение о выходе из Центристской партии приняли также бывший министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и руководитель секретариата фракции Центристской партии Рийгикогу Кятлин Пяэро.

Свой шаг они обосновали тем, что Центристская партия во главе с Михаилом Кылвартом так и не начала работать как единая команда, а действия Яны Тоом по компенсации судебных издержек активистов против эстонского государства не соответствовали их убеждениям.