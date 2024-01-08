Новый год в Центральной России без тепла и электричества: лед, темнота и потоп

Последние несколько дней она отлучается днем с работы, чтобы, включив электрический радиатор, поднять температуру в квартире старого двухэтажного дома, чуть выше нуля. Детей женщина берет с собой, потому что оставить их не с кем. «Трубы давно мороженые. У нас в окне - лед. Изнутри. Мы приезжаем в квартиру, направляем радиатор на трубы, чтобы не было аварии, чтобы не лопались». Поскольку примерно тем же заняты все остальные, пробки в старом двухэтажном здании то и дело вышибает. Труба на лестничной клетке в доме Насти уже треснула.

Лопнувшие трубы и хлещущая из них горячая вода - еще одна беда в Климовске. Бригады, свезенные туда из других подмосковных городов, теперь заняты латанием рванувших труб и батарей и проверкой остальных. Тепло то есть, то нет. «Только вчера дали отопление в ванной комнате, а сегодня опять они холодные, - говорит Ксения Александрова. - Была в ванной труба горячая, а в комнатах ледяные. Сейчас и в ванной ледяная».