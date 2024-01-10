Что случилось? ⟩ Русский театр внезапно закрыл свою популярную страницу в Facebook

Как сообщает руководство театра, в связи с неназванными «техническими неполадками» им пришлось зарегистрировать в социальной сети Facebook новую страницу.

Всех пользователей призывают на нее подписаться, обещая публиковать «только самые интересные новости, фото, видео и информацию о наших спектаклях, актерах и творческом процессе». С новой страничкой можно ознакомиться здесь.

«Мы надеемся, что новая страница станет для нас удачным началом нового года, и вы продолжите нас сопровождать на этом пути», - пишет руководство театра в своем обращении к подписчикам.

Стоит отметить, что у нынешней страницы Русского театра в Facebook свыше 17 000 подписчиков. Это очень серьезная цифра – подобная аудитория формируется в соцсетях, как правило, годами.

Решение внезапно закрыть столь популярную страницу вызвало удивление и обсуждение в сетях. «Объявил (Русский театр - прим. ред.) в последней инфорассылке о закрытии фб-страницы на 17 тысяч подписчиков, которая открыта и сейчас (что за странное хакерство?) Открыл другую фб-страницу, на которую сейчас подписано 600 с чем-то. Появился, не знаю когда, слоган "В центре города, в центре событий"», - пишет один из зрителей в Facebook.

Rus.Postimees обратился к представителям театра с просьбой прокомментировать ситуацию более подробно. Однако ответ, полученный от директора по развитию Анне-Лии Пяйв, вновь содержал лишь самую общую информацию о «технических проблемах».

Уточнить, было ли связано закрытие страницы с возможной утерей паролей или хакерской атакой, Пяйв отказалась.

«К сожалению, добавить больше нечего», - заявила директор по развитию Русского театра.

Действующий директор театра Светлана Янчек, однако, написала в комментарии к одному из постов в Facebook, что «страница театра уже полгода хромая, ее ограничили в функционале летом прошлого года. Кажется, что все вокруг интересуются не театром, а вокруг театра. Неужели не хватает впечатлений в зрительном зале?» - заявила она.

Сейчас в театре идет конкурс на должность члена правления – руководителя театра. Светлана Янчек, занимающая эту должность с февраля 2022 года, объявила, что участвовать в конкурсе не будет. Новый руководитель должен быть объявлен в январе.